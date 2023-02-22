Об этом в вечернем обращении сообщил Владимир Зеленский.

"Российская армия сегодня еще раз зверски обстреляла Херсон. Есть раненые, есть погибшие. Мои соболезнования всем, кто потерял родных...

Государство-террорист ударами ракет по улицам городов, по жилым домам, по школам, по аптекам и больницам, по церквям, по остановкам автобусов, по рынкам, по электростанциям пытается сказать миру, что на террор якобы стоит учитывать...

Я уверен, что мы поставим на место государство-террорист. Все вместе: украинцы и мир.

Наша армия, наша разведка, наша Служба безопасности и другие украинские силы найдут и уничтожат тех, кто наносит эти жестокие удары по Херсону, другим городам и регионам. А шире – мы докажем, что считаться стоит только с человечностью, только с Уставом ООН и только с правом каждого народа жить свободно и защищено от террора и таких сумасшедших агрессий, как русская", - подчеркнул Зеленский.