"Мы поставим на место государство-террориста": Зеленский о зверских обстрелах Херсона
Этот российский обстрел не имел и не мог иметь никакой военной цели, как и тысячи подобных российских обстрелов, являющихся настоящим посланием России миру
Об этом в вечернем обращении сообщил Владимир Зеленский.
"Российская армия сегодня еще раз зверски обстреляла Херсон. Есть раненые, есть погибшие. Мои соболезнования всем, кто потерял родных...
Государство-террорист ударами ракет по улицам городов, по жилым домам, по школам, по аптекам и больницам, по церквям, по остановкам автобусов, по рынкам, по электростанциям пытается сказать миру, что на террор якобы стоит учитывать...
Я уверен, что мы поставим на место государство-террорист. Все вместе: украинцы и мир.
Наша армия, наша разведка, наша Служба безопасности и другие украинские силы найдут и уничтожат тех, кто наносит эти жестокие удары по Херсону, другим городам и регионам. А шире – мы докажем, что считаться стоит только с человечностью, только с Уставом ООН и только с правом каждого народа жить свободно и защищено от террора и таких сумасшедших агрессий, как русская", - подчеркнул Зеленский.
- Напомним, днем 21 февраля российские войска нанесли около 20 ударов по территории города Херсона. Известно о пяти погибших местных жителях и 16 раненых.
- Также президент провел сегодня, 21 февраля заседание Ставки, где было отмечено, что "несмотря на все давление на наши силы, линия фронта перемен не претерпела".
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