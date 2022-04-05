"Мы поняли эмоциональность Венгрии": посол Украины прокомментировала заявление Орбана о Зеленском как оппоненте

Об этом сообщает в эксклюзивном интервью Радио Свобода посол Украины в Венгрии Любовь Непоп.

Как известно, Виктор Орбан, в очередной раз избранный на должность премьер-министра Венгрии, после победы на выборах, публично назвал Владимира Зеленского "одним из своих оппонентов".



Что это значит на практике и какую трансформацию отношений между Киевом и Будапештом следует ожидать после таких заявлений?

"Мы все понимаем, что президент Украины Владимир Зеленский не был и не мог быть оппонентом премьер-министра Венгрии или кого-либо из политических деятелей Венгрии. Но что нужно понимать: выборы – это всегда эмоциональный процесс. Реакция на победу – тоже эмоциональна И мы искренне надеемся, что сейчас, когда выборы закончились, избирательная кампания закончилась, эмоции утихнут", - прокомментировала слова Орбана Непоп.



"Я всегда подчеркиваю, что Украина не просто защищает свою безопасность и безопасность Европы. Если Украина не будет защищаться, то российские танки завтра будут у венгерской границы", - добавила она.

На вопрос, стоит ли в заявлении Орбана видеть сигнал по поводу ухудшения отношений между Киевом и Будапештом, посол ответила, что венгерская сторона поняла украинскую эмоциональность, без которой мы не можем говорить о войне, а украинцы поняли эмоциональность Венгрии относительно своей победы на выборах.



"Выборы закончились – война продолжается. Поэтому сейчас нужно сосредоточить все усилия на том, чтобы закончить войну, чтобы остановить Путина и не дать ему уничтожить Украину", - заявляет посол.

Напомним, что недавно Зеленский осудил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который едва ли не единственный в Европе откровенно поддерживает действия Путина.

А вчера Орбан, открыто назвавший оппонентами Зеленского и "бюрократов Брюсселя", в четвертый раз победил на выборах

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