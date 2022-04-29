"Мы поняли, что угрозы Путина следует воспринимать всерьез": Нуланд заявила, что США и союзники готовятся к возможной ядерной войне

Об этом Нуланд сказала в интервью изданию "Медуза" .



"К сожалению, с начала этого конфликта мы уже поняли, что угрозы, исходящие от Путина, следует воспринимать всерьез. Поэтому США и наши союзники готовятся и к такому развитию событий (как ядерная война, – ред.). Но если дойдет до этого, это будет военное преступление таких масштабов, от последствий которого ни он сам, ни Россия уже никогда не оправятся. Точно не при нашей с вами жизни", - сказала Нуланд.



Замгоссекретаря США также прокомментировала угрозы ядерной войной, которые ыражают российские пропагандисты в эфире государственного телевидения.



"Это очень безответственное поведение для страны - постоянного члена Совета Безопасности ООН. Не дай Бог, чтобы Путин или его генералы реально были готовы принять такое решение", - сказала Нуланд.

25 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в прямом эфире российского пропагандистского "Первого телеканала" заявил, что риск ядерной войны реален.

Глава Пентагона Ллойд Остин во время брифинга на авиабазе Рамштайн в Германии призвал не спекулировать угрозами применения ядерного оружия.

28 апреля посол США в России Джон Салливан в интервью CNN заявил, что его страна "не участвует в безответственной риторике о ядерном оружии".