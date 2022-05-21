Об этом он заявил в интервью каналам телемарафона.

По словам президента, еще до начала полномасштабной войны РФ осуществляла много кибератак и давила на Украину.

"Мы понимали, что происходит подготовка та или иная. Объем или размер, или наглость того, результат чего мы увидели с вами, никто не понимал до конца. Одно дело, когда ты понимаешь, что со стороны Беларуси на тебя пойдут танки, Россия пойдет сквозь Беларусь на тебя. Другое дело - когда конкретно из Беларуси летят ракеты. Кажется, что разница небольшая, что предупреждали, что с той стороны может начаться техникой наступление. Но разница большая", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Он отметил, что очень отличаются ситуации, когда Украина вынуждена противостоять силам, которые через Беларусь идут в страну, или воевать с двумя странами.

"Поэтому никто до конца происходящего не знал. Это все есть неправда. Какие бы разведки не говорили, деталей никто до конца не знал. Все готовились к разным мероприятиям. У нас была своя подготовка, у разных разведок наших партнеров была своя подготовка и свои предупреждения. Больше деталей, чем мы знали, ни у кого не было".

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