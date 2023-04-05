Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

"Мы находимся в теснейшей коммуникации с украинским руководством, Вооруженными Силами Украины и ее политическим руководством, и мы понимаем стратегию, которую они решили реализовывать", - отметил представитель Пентагона.

В минобороны видят огромные человеческие потери, понесенные Россией, когда силы Вагнера бросают первыми в бой, а российские войска закрепляются на позициях благодаря крепкой украинской обороне.

"Поэтому мы понимаем стратегию Украины и уверены, что у них есть необходимое оборудование и что, поскольку мы помогаем им развертывать эти недавно подготовленные силы, они имеют достаточно возможностей для того, чтобы быть способными вести боевые действия на поле боя, каким бы ни был следующий этап", - подчеркнул высокопоставленный чиновник.