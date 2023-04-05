Мы понимаем стратегию Украины в Бахмуте, У ВСУ достаточно возможностей для новой фазы, - Пентагон
Высокопоставленное должностное лицо минобороны США заявило, что американское руководство понимает стратегию Украины в Бахмуте: в Пентагоне уверены в способности ВСУ перейти к новой фазе боевых действий
Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.
"Мы находимся в теснейшей коммуникации с украинским руководством, Вооруженными Силами Украины и ее политическим руководством, и мы понимаем стратегию, которую они решили реализовывать", - отметил представитель Пентагона.
В минобороны видят огромные человеческие потери, понесенные Россией, когда силы Вагнера бросают первыми в бой, а российские войска закрепляются на позициях благодаря крепкой украинской обороне.
"Поэтому мы понимаем стратегию Украины и уверены, что у них есть необходимое оборудование и что, поскольку мы помогаем им развертывать эти недавно подготовленные силы, они имеют достаточно возможностей для того, чтобы быть способными вести боевые действия на поле боя, каким бы ни был следующий этап", - подчеркнул высокопоставленный чиновник.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.9
Покупка 36.9Продажа 37.83
-
EUR
Покупка 39.95Продажа 40.86
- Актуальное
- Важное