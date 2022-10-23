Об этом он заявил в эфире телеканала "Еспресо"

"Война в Украине влияет на наши мысли здесь, на Тайване. Мы увидели, что авторитарная страна может сделать с миролюбивой демократией. Мы стали свидетелями того, как авторитарная страна проявила пренебрежение суверенитетом и территориальной целостностью другой страны. Наши люди видят, что происходит в Украине. Мы понимаем: это может произойти и с нами. Именно поэтому тайванцы чувствуют, что должны держаться вместе с храбрым украинским народом. Вы же видите мощную поддержку, которая поступает в Украину от нас. Мы не только осуждаем действия России, но и в будущем будем продолжать бороться с украинцами бок о бок против любой агрессии", - рассказал Ву.

Министр МИД Тайваня подчеркнул, что тайваньцы перенимают опыт украинцев в противостоянии авторитарному государству.

"Мы также сталкиваемся с агрессией со стороны китайского авторитарного режима. Они угрожают нам так же, как россияне угрожают Украине. Мы надеемся, что сможем научиться у Украины, как защищаться. Выводы, которые мы сделали из вашей войны, неоценимы. Мы поняли, что очень важна - решимость.Для нас стала неожиданностью воля к самозащите, которую продемонстрировали украинцы. Это откликнулось международной поддержкой Украины. Она также позволяет украинцам противостоять российской агрессии. Я рад наблюдать за тем, как украинцы вытесняют россиян со своей территории, дюйм за дюйм город за городом. Со временем украинцы смогут вытеснить россиян со своей территории вообще. Если тайваньцы будут такими же упорными - смогут противостоять любой агрессии с противоположной стороны Тайваньского пролива", - добавил он.

21 октября командующий военно-морскими операциями США адмирал Майкл Гильдей заявил, что ВМС США должны подготовиться к началу конфликта на Тайване уже в этом или в следующем году, а не в 2027, как прогнозировалось ранее.