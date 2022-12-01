Об этом она рассказала во время трансляции Киевского форума по безопасности в эфире Еспресо.



"Страны-члены НАТО продемонстрировали чрезвычайное единство в поддержке Украины и мы можем этим гордиться. Так же и парламентская ассамблея НАТО, в которой представлены 30 парламентов стран-участниц Альянса, неколебимо стоит рядом с Украиной с самого первого дня. Мы помогали мобилизовать необходимую поддержку, постоянно осуждали нелегитимные и незаконные попытки России аннексировать территории, и мы никогда не признаем эти аннексии", - подчеркнула президент парламентской ассамблеи ( ПА, - ред.) НАТО.

Жоэль Гаррио-Майлям отметила, что ПА НАТО создала специальный фонд помощи Верховной Раде для усиления демократии в Украине.

"Мы поможем Украине достичь поставленных ею целей, также стать полноправным членом Евроатлантического сообщества. Нами неоднократно подтверждалась наша объединенная и решительная поддержка Украины, в частности, на недавней сессии ПА НАТО в Мадриде. И я делаю все, что могу как президент ПА НАТО, чтобы продолжить и усилить нашу неуклонную поддержку Украины. Вы боретесь за свою идентичность, суверенитет, будущее, а также вы боретесь и за общие ценности, на которых построены наши общества. Вы боретесь за права человека, свободу и демократию Ваша борьба справедлива, поэтому Украина победит! Мы будем стоять вместе с Украиной, пока она не победит", - подчеркнула госпожа Гаррио-Майлям .

21 ноября парламентская ассамблея НАТО признала РФ государством-террористом

Глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев заверил, что страны НАТО проводят ревизию оружия на складах в поисках остатков, которые можно передать Украине.

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