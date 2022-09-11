Мы поможем отстроить Украину как свободную, современную страну на пути в ЕС, - президент Еврокомиссии
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен назвала украинцев мужественными в борьбе против России и пообещала, что Европейский союз поможет отстроить страну
Об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен в твиттере.
"Украинцы мужественно борются за свое будущее. Они также борются за наши общие ценности. ЕС был на их стороне с первого дня российской войны. Мы поможем отстроить Украину как свободную, современную страну по пути в ЕС", - пишет фон дер Ляен.
- Европейский Союз должен предоставить Украине транш на €3 млрд уже в октябре, это последняя часть обещанной помощи на общую сумму €9 млрд.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.76
Покупка 39.76Продажа 40.71
-
EUR
Покупка 39.57Продажа 40.83
- Актуальное
- Важное