Об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен в твиттере.

"Украинцы мужественно борются за свое будущее. Они также борются за наши общие ценности. ЕС был на их стороне с первого дня российской войны. Мы поможем отстроить Украину как свободную, современную страну по пути в ЕС", - пишет фон дер Ляен.