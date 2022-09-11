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Мы поможем отстроить Украину как свободную, современную страну на пути в ЕС, - президент Еврокомиссии

11 сентября, 2022 воскресенье
15:36
Экономика

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен назвала украинцев мужественными в борьбе против России и пообещала, что Европейский союз поможет отстроить страну

Об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен в твиттере.

"Украинцы мужественно борются за свое будущее. Они также борются за наши общие ценности. ЕС был на их стороне с первого дня российской войны. Мы поможем отстроить Украину как свободную, современную страну по пути в ЕС", - пишет фон дер Ляен.

  • Европейский Союз должен предоставить Украине транш на €3 млрд уже в октябре, это последняя часть обещанной помощи на общую сумму €9 млрд.
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Украина
Россия
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война с Россией
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