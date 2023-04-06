Об этом в среду, 5 апреля, заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в ответ на обвинения Путина о причастности "западных спецслужб" к "террористическим атакам", совершенным в России, сообщает CNN.

Во время заседания Совета безопасности России в среду Путин бездоказательно утверждал, что "регулярно совершаются теракты против представителей власти и правоохранительных органов, журналистов, общественных деятелей, преподавателей школ и университетов. …Более того, неонацисты и их приспешники действуют не только на территории новых субъ ектов Федерации, но и совершают преступления в других регионах".

"Есть основания полагать, что к подготовке таких диверсий и терактов вовлечен потенциал спецслужб третьих стран", – добавил Путин.

Выступая перед журналистами в среду, Кирби подчеркнул, что участие американской разведки было направлено на то, чтобы помочь украинским защитить свою территорию.

"С первых дней этой войны мы оказываем разведывательную и информационную поддержку украинским вооруженным силам, чтобы они могли лучше защищаться, проводить операции и продолжать попытки вернуть территории, которые россияне незаконно захватили. от них, когда они вторглись – на самом деле даже с 2014 года. И я не буду вдаваться в подробности того, что это за разведывательные данные или как они доставляются, но они очень направлены на то, чтобы помочь… им защитить свою территорию», – сказал Кирби.

"Мы не даем и не поощряем украинцев совершать атаки за пределами Украины", – добавил он.