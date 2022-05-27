"Мы помним о часах". США "осознает" потребность Украины в РСЗО, но решение "еще не принято", - Пентагон
Министерство обороны США заявило, что "осознает и учитывает" запрос Украины на реактивные системы залпового огня, но "решения ... еще не приняты"
Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на брифинге с журналистами.
"Я не буду идти так далеко, чтобы сказать, что слишком поздно предоставлять украинцам любую систему или возможности, которые им могут понадобиться, потому что они очень активны в борьбе и оттеснили россиян под Харьковом", - сказал Кирби.
В то же время, по словам спикера, министерство обороны "помнит о часах", когда речь идет о вторжении России в Украину.
"Мы всегда помним, как и с самого начала, помним о часах, помним об этом ощущение неотложности, помним, что время не наш друг, – сказал Кирби, – именно поэтому мы продолжаем перемещать оборудование ежедневно в течение последние более 90 дней этой войны".
- Напомним, администрация президента США Джо Байдена готовится предоставить Украине новую партию оружия, в том числе современные ракетные системы дальнего действия. Решение будет озвучено на следующей неделе.
- Также прислать Украине больше наступательного вооружения призвал премьер Великобритании Борис Джонсон. А вслед за ним и глава МИД Лиз Трасс, заявившая , что помогать Украине танками и самолетами вполне законно.
- В то же время российские пропагандисты, ретранслируя угрозы Кремля, заявили, что США "перекроют красную линию", поставляя ракетные системы большой дальности и Россия будет реагировать на это.
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