Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на брифинге с журналистами.

"Я не буду идти так далеко, чтобы сказать, что слишком поздно предоставлять украинцам любую систему или возможности, которые им могут понадобиться, потому что они очень активны в борьбе и оттеснили россиян под Харьковом", - сказал Кирби.

В то же время, по словам спикера, министерство обороны "помнит о часах", когда речь идет о вторжении России в Украину.

"Мы всегда помним, как и с самого начала, помним о часах, помним об этом ощущение неотложности, помним, что время не наш друг, – сказал Кирби, – именно поэтому мы продолжаем перемещать оборудование ежедневно в течение последние более 90 дней этой войны".

Напомним, администрация президента США Джо Байдена готовится предоставить Украине новую партию оружия, в том числе современные ракетные системы дальнего действия. Решение будет озвучено на следующей неделе.

Также прислать Украине больше наступательного вооружения призвал премьер Великобритании Борис Джонсон. А вслед за ним и глава МИД Лиз Трасс, заявившая , что помогать Украине танками и самолетами вполне законно.

В то же время российские пропагандисты, ретранслируя угрозы Кремля, заявили, что США "перекроют красную линию", поставляя ракетные системы большой дальности и Россия будет реагировать на это.

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