"Мы получили подкрепление! Придем и вас развалим, ждите!": глава Николаевщины Ким анонсировал наступление на захватчиков

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram.



Ким рассказал, что в ночь на 8 марта в Николаевской области не было активных боевых действий, а враг истощен. Николаев получил подкрепление и военную технику.



"Этой ночью было мало обстрелов, знаем, что враг истощен. А вот мы получили подкрепление, к нам зашли ребята с техникой", - сообщил глава Николаевщины.



Также Виталий Ким предупредил о наступлении, которое готовят Вооруженные силы Украины.



"Мы готовим наступление. Мы честны, мы предупреждаем – мы придем и вас развалим. Поэтому ждите, я скоро к вам приду. И будем освобождать Николаевщину именно с 8 марта", - сказал Ким.



Дату 8 марта Ким назвал символической, поскольку, 8 марта 1943 года началось освобождение Николаевской области.



"Первый населенный пункт, который был освобожден, - это Новый Буг. Ребята, новобужане, давайте оправдывать историю, случайности не случайны", - добавил глава Николаевской ОГА.