"Мы получили подкрепление! Придем и вас развалим, ждите!": глава Николаевщины Ким анонсировал наступление на захватчиков
К защитникам Николаевщины прибыло военное подкрепление с техникой, ВСУ готовят наступление на оккупантов
Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram.
Ким рассказал, что в ночь на 8 марта в Николаевской области не было активных боевых действий, а враг истощен. Николаев получил подкрепление и военную технику.
"Этой ночью было мало обстрелов, знаем, что враг истощен. А вот мы получили подкрепление, к нам зашли ребята с техникой", - сообщил глава Николаевщины.
Также Виталий Ким предупредил о наступлении, которое готовят Вооруженные силы Украины.
"Мы готовим наступление. Мы честны, мы предупреждаем – мы придем и вас развалим. Поэтому ждите, я скоро к вам приду. И будем освобождать Николаевщину именно с 8 марта", - сказал Ким.
Дату 8 марта Ким назвал символической, поскольку, 8 марта 1943 года началось освобождение Николаевской области.
"Первый населенный пункт, который был освобожден, - это Новый Буг. Ребята, новобужане, давайте оправдывать историю, случайности не случайны", - добавил глава Николаевской ОГА.
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