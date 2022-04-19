English Львов Главная
ru ua
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Мир Мы пока не видим, чтобы Китай оказывал хоть какую-то военную помощь России, - Госдеп США

Мы пока не видим, чтобы Китай оказывал хоть какую-то военную помощь России, - Госдеп США

19 апреля, 2022 вторник
03:29
Мир

Руководство КНР должно сделать выбор, на чьей стороне оно находится в российской войне против Украины, и если Китай будет помогать РФ, он испытывает серьезные последствия как со стороны США, так и других стран цивилизованного мира, говорят в Госдепе Соединенных Штатов

Об этом заявил спикер Госдепа США Нед Прайс, сообщает Укринформ.

"Во-первых, мы продолжим внимательно наблюдать за уровнем поддержки, которую КНР будет оказывать России", - подчеркнул он.

По его словам, если Китай будет обеспечивать поставки вооружения, будет пытаться помогать России обойти санкции, "это повлечет за собой серьезные последствия" для Китая, как со стороны Соединенных Штатов, так и союзных стран.

"Во-вторых, настал момент, когда каждая ответственная страна в мире должна четко заявить перед собственным народом, перед международным сообществом, какую сторону она занимает в вопросах, которые являются фундаментальными", - добавил Прайс.

Он уточнил, что эти вопросы касаются жестокости россиян, бессмысленного нарушения прав человека, резни гражданского населения, а также непризнания кремлем международных границ и заявлений Путина, что у Украины нет даже права на существование как государство.

Прайс подчеркнул, что КНР именно сейчас должен дать ответ на эти "фундаментальные вопросы".

Представитель Госдепа также отметил, что пока Соединенные Штаты не видели признаков помощи России со стороны, в частности оружием. Однако, по его словам, США продолжат внимательно следить за этим.

  • Напомним, Китай устроил военные учения в ответ на визит делегации США в Тайвань.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Россия
Китай
США
Читайте также:
Валерий Залужный
18 апреля, 2022 понедельник
Непосредственная угроза для Киева ликвидирована, ВСУ ведут бои в пригороде Херсона, россияне сосредоточили основные усилия на Изюмском направлении, - Залужный
18 апреля, 2022 понедельник
В США посчитали силы российских оккупантов на Востоке и Юге Украины, - СNN
Болгарія
17 апреля, 2022 воскресенье
Украинских беженцев, расположенных в курортах Болгарии, попросят выселиться из гостиниц
Киев
+6°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 30.45
    Покупка 30.45
    Продажа 31.97
  • EUR
    Покупка 32.76
    Продажа 34.54
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
19 апреля
21:59
Олаф Шольц
Германия исчерпала оружие, которое может предоставить Украине из своих запасов, но работает с частными производителями, чтобы помочь Киеву - Шольц
21:57
Российский оппозиционер Алексей Навальный откликнулся на убийство оккупантами в Буче своего однофамильца Ильи Навального
21:44
Финляндия отправит Украине военную помощь
21:41
Турция поможет Украине разминировать территорию, - министр внутренних дел
21:38
Эксклюзив
Россияне начали наступление на Востоке Украины еще полторы недели назад, - Кабакаев
21:25
Методичка Путина не меняется, в Чечне тоже были фильтрационные лагеря, пытали и убивали гражданских, - посольство США
21:25
Кабмин
Кабмин выделил еще 30 млрд грн на оборону Украины
21:09
Борис Джонсон
"Наша цель - укрепить Украину настолько, чтобы Россия больше никогда не посмела вторгнуться", - Джонсон
21:08
Эммануель Макрон
Макрон укрепил отрыв от Ле Пен перед вторым туром выборов президента Франции
21:05
пенсия
250 тысяч вынужденных переселенцев получили денежную помощь, - Денис Шмыгаль
21:03
Эксклюзив
Путин ужасно напуган, что внутри зреет мятеж, - Наливайченко
20:54
Олаф Шольц
Шольц призвал Путина остановить войну против Украины
20:52
Мі-17
Вертолеты, дроны-камикадзе, гаубицы: в Украину начала поступать новая партия оружия из США
20:40
Чехия Украина
Чехия будет ремонтировать украинскую военную технику, - министр обороны
20:40
"Генералы, проснувшись с похмелья, поняли, что у них га*но-армия". Российский олигарх Тиньков назвал войну в Украине безумием
20:23
Залужный обсудил сложную обстановку на Востоке и Юге Украины с главой объединенного комитета начальников штабов США
20:21
Украинские беженцы в Германии. Профсоюзы ФРГ предостерегают от формирования класса "работников второго сорта"
20:19
"Азовсталь", Мариуполь. Апрель 2022 года
Все, что у них есть, кроме ядерного оружия, россияне используют в Мариуполе. Азовсталь практически полностью уничтожен, - "Азов"
20:17
В одной из громад в Запорожской области провели псевдоголосование за присоединение к оккупационной администрации "ДНР", - глава Пологовской РГА
20:04
В результате обстрела Харькова из "урагана" 19 апреля погибли 4 человека, – Офис генпрокурора
19:49
Американская компания Westinghouse предоставила гуманитарную помощь украинским АЭС
19:45
Генсек ООН призвал установить предпасхальный четырехдневный "режим тишины" и открыть гуманитарные коридоры
19:26
"Друга Ріка" отправится в благотворительный тур, чтобы собрать деньги для людей, пострадавших от войны в Украине
19:22
Россияне начали наступление в районе Пологов в Запорожской области в рамках битвы за Донбасс, но линия столкновения не изменилась, - ОВА
19:17
Канада
Дочери Путина, супруга Лаврова и владельцы Альфа-банка. Канада расширила санкционный список россиян
19:04
Украинцы запустили флеш-моб для спасения детей с Азовстали
18:55
Крым
РФ планирует провести псевдореферендум по присоединению к оккупированному Крыму в городе Николаевской области, - разведка
18:54
Обновлено
"Шахтер" вышел на матч с "Фенербахче" в футболках с фото 4-летней девочки из Мариуполя
18:48
Через "Дию" для ВСУ собрали 270 млн грн. Что приобрели за эти деньги
18:47
Украинские военные отбили Марьинку, - Генштаб ВСУ
18:40
Эксклюзив
Энергоатом будет производить ядерное топливо по технологии Westinghouse, – Котин
18:30
Вы фашистов убиваете, бл*дь, поверь мне!": родные оккупантов верят телевизору и отрицают зверства, в которых признаются российские военные, - СБУ
18:23
Коллективный Запад согласился с тем, что с Россией договориться не получится. В США и Европе поняли, что покончить с путинским режимом можно только на поле боя, - Чалый
18:09
Коммунисты предлагают сделать государственным флагом России флаг СССР
17:54
Россияне обещают оккупированному поселку на Харьковщине "вхождение" в "ЛНР", - местный совет
17:47
44% израильтян считают, что страна должна принимать украинских беженцев независимо от их вероисповедания, - опросы института демократии
17:46
На пасхальной службе в Варшаве священник с прихожанами спели "Ой, у лузі червона калина"
17:43
Эксклюзив
Валентин Наливайченко
Нет больше российских олигархов, они все уничтожены путинской агрессией, - Наливайченко
17:34
ЧМ-2022: Лидер сборной Украины рискует пропустить матч против Шотландии
17:26
Это вторая фаза войны, которая определит третью: Арестович назвал варианты развития событий после наступления россиян на Донбассе
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV