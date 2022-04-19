Мы пока не видим, чтобы Китай оказывал хоть какую-то военную помощь России, - Госдеп США

Об этом заявил спикер Госдепа США Нед Прайс, сообщает Укринформ.

"Во-первых, мы продолжим внимательно наблюдать за уровнем поддержки, которую КНР будет оказывать России", - подчеркнул он.

По его словам, если Китай будет обеспечивать поставки вооружения, будет пытаться помогать России обойти санкции, "это повлечет за собой серьезные последствия" для Китая, как со стороны Соединенных Штатов, так и союзных стран.

"Во-вторых, настал момент, когда каждая ответственная страна в мире должна четко заявить перед собственным народом, перед международным сообществом, какую сторону она занимает в вопросах, которые являются фундаментальными", - добавил Прайс.

Он уточнил, что эти вопросы касаются жестокости россиян, бессмысленного нарушения прав человека, резни гражданского населения, а также непризнания кремлем международных границ и заявлений Путина, что у Украины нет даже права на существование как государство.

Прайс подчеркнул, что КНР именно сейчас должен дать ответ на эти "фундаментальные вопросы".

Представитель Госдепа также отметил, что пока Соединенные Штаты не видели признаков помощи России со стороны, в частности оружием. Однако, по его словам, США продолжат внимательно следить за этим.

Напомним, Китай устроил военные учения в ответ на визит делегации США в Тайвань.

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