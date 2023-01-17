"Мы пока не готовы передать танки, но сделаем все, чтобы Украина победила": премьер Канады Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил в понедельник, что канадское правительство пока не рассматривает вопрос об отправке танков Leopard 2
Об этом сообщает Global News.
"Мы рассмотрим все запросы от Украины, но мы еще не готовы к этому по танкам Leopard 2. Но мы здесь для того, чтобы предоставить Украине то, что ей нужно, чтобы она могла победить Россию", – отметил Трюдо.
Ранее в понедельник советник офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью газете The Globe and Mail заявил , что Киев обратится в Оттаву с просьбой предоставить собственные танки Leopard 2 и "оптимистично настроен" по позиции Германии по этому вопросу.
Реэкспорт Leopard 2 требует одобрения немецкого правительства, поскольку именно в Германии производится этот боевой танк. Поэтому другие страны, которые приобрели эти танки, не могут отправить их в Украину без разрешения Берлина.
- Напомним, 11 января президент Украины Владимир Зеленский во Львове провел встречу с руководителями Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой. Дуда сообщил, что Украине передадут роту танков Leopard в рамках создания международной коалиции.
- Финляндия может передать Украине танки Leopard, если это сначала сделают другие страны и будет запущен соответствующий проект помощи Украине на уровне Европы.
- 13 января в правительстве Германии сказали, что не получали официальных запросов от других стран по поставкам Украине танков Leopard.
- Однако, как отмечает Bloomberg, под давлением других европейских стран Германия, вероятно, на этой неделе примет решение о предоставлении Украине боевых танков Leopard.
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