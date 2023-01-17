Об этом сообщает Global News.

"Мы рассмотрим все запросы от Украины, но мы еще не готовы к этому по танкам Leopard 2. Но мы здесь для того, чтобы предоставить Украине то, что ей нужно, чтобы она могла победить Россию", – отметил Трюдо.

Ранее в понедельник советник офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью газете The Globe and Mail заявил , что Киев обратится в Оттаву с просьбой предоставить собственные танки Leopard 2 и "оптимистично настроен" по позиции Германии по этому вопросу.

Реэкспорт Leopard 2 требует одобрения немецкого правительства, поскольку именно в Германии производится этот боевой танк. Поэтому другие страны, которые приобрели эти танки, не могут отправить их в Украину без разрешения Берлина.

Напомним, 11 января президент Украины Владимир Зеленский во Львове провел встречу с руководителями Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой. Дуда сообщил, что Украине передадут роту танков Leopard в рамках создания международной коалиции.

Финляндия может передать Украине танки Leopard, если это сначала сделают другие страны и будет запущен соответствующий проект помощи Украине на уровне Европы.

13 января в правительстве Германии сказали, что не получали официальных запросов от других стран по поставкам Украине танков Leopard.

Однако, как отмечает Bloomberg, под давлением других европейских стран Германия, вероятно, на этой неделе примет решение о предоставлении Украине боевых танков Leopard.

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