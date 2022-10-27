Об этом он сказал на брифинге, проведенном вместе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщает "Грузия Online".

"На правительствах и правителях лежит большая ответственность перед своим народом. Я хочу подтвердить свое большое уважение к господину премьеру (Виктору Орбану, - ред.) и его политике. Мы также делаем максимум, чтобы защитить интересы наших стран и народа в это сложное время.

Война в Украине абсолютно неприемлема. Мы поддерживаем Украину на всех платформах. Наше желание, чтобы эта война закончилась как можно быстрее. Нашей задачей не должно быть продолжение этой войны, а задачей всех должно быть, чтобы остановка этой смертоносной войны произошла как можно быстрее", - сказал Гарибашвили, не уточнив, как, по его мнению, должно выглядеть окончание войны.

"Конечно, все это отражается на ценах, возник кризис в сфере энергетики и с этим надо справляться адекватно. Грузия твердо придерживается своего пути, европейского выбора. Наша экономика развивается. У нас двухзначный экономический рост, и мы должны сделать максимум, чтобы наша страна как можно быстрее еще больше приблизилась к Европе и европейским структурам", - сказал Гарибашвили.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb