"Мы поддерживаем Украину на всех платформах и хотим, чтобы эта война закончилась как можно быстрее", – премьер-министр Грузии
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили считает, что "задачей всех" должно быть, чтобы война в Украине как можно быстрее остановилась
Об этом он сказал на брифинге, проведенном вместе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщает "Грузия Online".
"На правительствах и правителях лежит большая ответственность перед своим народом. Я хочу подтвердить свое большое уважение к господину премьеру (Виктору Орбану, - ред.) и его политике. Мы также делаем максимум, чтобы защитить интересы наших стран и народа в это сложное время.
Война в Украине абсолютно неприемлема. Мы поддерживаем Украину на всех платформах. Наше желание, чтобы эта война закончилась как можно быстрее. Нашей задачей не должно быть продолжение этой войны, а задачей всех должно быть, чтобы остановка этой смертоносной войны произошла как можно быстрее", - сказал Гарибашвили, не уточнив, как, по его мнению, должно выглядеть окончание войны.
"Конечно, все это отражается на ценах, возник кризис в сфере энергетики и с этим надо справляться адекватно. Грузия твердо придерживается своего пути, европейского выбора. Наша экономика развивается. У нас двухзначный экономический рост, и мы должны сделать максимум, чтобы наша страна как можно быстрее еще больше приблизилась к Европе и европейским структурам", - сказал Гарибашвили.
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