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Главная война с Россией Мы победим только благодаря нашей героической армии. Переговоры – это ширма для подготовки новых атак России, - Портников
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Мы победим только благодаря нашей героической армии. Переговоры – это ширма для подготовки новых атак России, - Портников

10 июня, 2022 пятница
13:57
война с Россией Виталий Портников

Журналист Виталий Портников считает, что победить Россию мы сможем только военным путем благодаря нашей героической армии, а все переговоры являются ширмой для подготовки новых российских атак

Публицист рассказал об этом в эфире телеканала "Еспресо".

"Война России против Украины может быть остановлена только нашей героической армией. Только военным путем. Никакого политического пути преодоления этой проблемы не существует. Мы должны это запомнить навсегда. Любые переговоры, которые снова будут начаты, станут для России только ширмой для подготовки новых атак", - отметил Портников.

Журналист подчеркнул, что Россия не воспринимает Украину как государство. Для россиян мы только ряд административных образований, которые должны стать частью РФ.

"Никаких мирных соглашений с Российской Федерацией нельзя достичь по простой причине, что РФ не воспринимает Украину как субъект международного права. Наша страна для россиян является рядом российских областей, которые должны быть присоединены к материнскому государству", - отметил Виталий Портников.

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Виталий Портников
русская агрессия
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