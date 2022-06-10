Публицист рассказал об этом в эфире телеканала "Еспресо".

"Война России против Украины может быть остановлена только нашей героической армией. Только военным путем. Никакого политического пути преодоления этой проблемы не существует. Мы должны это запомнить навсегда. Любые переговоры, которые снова будут начаты, станут для России только ширмой для подготовки новых атак", - отметил Портников.

Журналист подчеркнул, что Россия не воспринимает Украину как государство. Для россиян мы только ряд административных образований, которые должны стать частью РФ.

"Никаких мирных соглашений с Российской Федерацией нельзя достичь по простой причине, что РФ не воспринимает Украину как субъект международного права. Наша страна для россиян является рядом российских областей, которые должны быть присоединены к материнскому государству", - отметил Виталий Портников.

Издание Politico пишет, что европейские лидеры симпатизируют Украине, но они озабочены тем, что будет, когда Украина победит Россию .

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина возобновит переговоры с Россией , когда она прекратит наступление на Донбассе, ракетные обстрелы украинских городов и шантаж.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb