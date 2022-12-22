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Мы победили Кремль в борьбе за умы людей мира, а теперь должны одолеть на поле боя, - Зеленский в конгрессе США
Украине нужно еще победить Кремль на поле боя, ведь это будет определять, в каком мире будут жить наши дети
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