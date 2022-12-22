Об этом рассказал Владимир Зеленский во время выступления в конгрессе США.

"Несмотря на все сложные обстоятельства, мы уже отпраздновали первую победу - мы победили Россию в борьбе за умы людей всего мира. И мы уже не имеем страха", - сообщил президент.

Он добавил, что украинцы одержали эту победу и это придает мужество им и вдохновение по всему миру.

"Эту победу также одержали и вы, ведь США удалось объединить глобальное сообщество, чтобы защищать свободу и международное право. К этому присоединились и страны Европы, поэтому они сейчас намного сильнее. Российская тирания потеряла контроль над нами и больше никогда не будет властвовать". над нашим умом", - отметил лидер Украины.

У русских также есть шанс стать свободными, но только тогда, когда победят Кремль в своей голове.

"Но битва продолжается и нам нужно еще победить Кремль на поле боя. Ведь это будет определять мир, в котором будут жить наши дети", - сказал Зеленский.