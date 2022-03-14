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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией "Мы перехватываем их разговоры, слышим, как они дышат и едят": военный ВСУ об отслеживании армии РФ
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"Мы перехватываем их разговоры, слышим, как они дышат и едят": военный ВСУ об отслеживании армии РФ

14 мартa, 2022 понедельник
11:31
война с Россией ВСУ

Роман Костенко подчеркнул, что все контролирует украинская армия на тех позициях, где находится

"Все, что контролирует российская армия – это те территории, куда они зашли без боев, или там, где согласно своим замыслам украинские войска отошли, чтобы провести подготовку к контрнаступлению", – сказал он в эфире Espreso.TV.
Костенко добавил: "Мы перехватываем их разговоры, слышим, как они дышат и что они едят - поэтому они не то, что нас не контролируют, они даже себя не контролируют и боятся ехать нашими дорогами, потому что их постоянно встречают".

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Также военный отметил ситуацию на Южном направлении: "Николаевский гарнизон держится, не пускает врага дальше, в Одессу. Мы держимся и благодарим Одессу, что с моря она также держится. У нас есть "дорогая жизнь", которая позволяет Николаеву получать гуманитарную помощь. Более того, вчера были бои за определенные населенные пункты вблизи Николаева. ВСУ полностью возобновили контроль на этих территориях. Поэтому украинская армия продолжает набирать боеспособность", – сказал он.

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