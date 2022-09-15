Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"Противником в паническом порядке оставлено колоссальное количество техники, что говорит об отсутствии подготовки врага к обороне или вообще о неумении вести оборонные действия, надеясь только на наступления и свою артиллерию с тактикой огневого вала. Но реалии становятся другими, поэтому сейчас мы выходим в другой период войны, когда российская армия пытается строить оборону", – отметил военный эксперт.



Сергей Згурец отметил: что касается обороны противника в Харьковской области, то мы уже видим, что строить оборону в районе реки Оскол они не смогут.



"Сейчас враг пытается укрепиться в зоне Запорожской области, а часть подразделений перебрасывать на Донецкое направление, где будет, по моему мнению, новый этап боевых действий. Только на Запорожском направлении начинается утепление оборонительных сооружений оккупантов, туда же им подтягивают теплую одежду, соответственно, там они собираются окопаться надолго. Но здесь уже вопрос в наших подходах и способах выкуривания врага оттуда за счет прежде всего артсистем, которые мы больше будем получать, исходя из заявленной американской военной помощи", - прокомментировал Згурец.

15 марта Генштаб ВСУ сообщил, что войска РФ пытаются укрепить первую линию обороны в Запорожской области

Также Сергей Лышенко, депутат Запорожского облсовета, отметил, что оккупанты производят внутренние переброски своих сил и создают дополнительные рубежи обороны на территории области.