Мы ожидаем открытия офиса Международного уголовного суда в Киеве, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский во время конференц-связи на сессии ПАСЕ отметил, что прокурор Международного уголовного суда Карим Хан общается с генеральным прокурором Украины по ускорению открытия офиса
Об этом говорится в трансляции сессии ПАСЕ в эфире Еспресо.
"К сожалению, должен констатировать, что на деоккупированных территориях все выглядит страшно, сотни могил людей, замученных и закопанных. И поэтому вопрос международного трибунала сегодня поднимается многократно абсолютно справедливо и актуально. Во-первых, мы ожидаем открытия филд-офиса в Киеве Международного уголовного суда. Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан общается с нашим генеральным прокурором и мы ожидаем ускорения этого процесса, чтобы офис уже был открыт", - подчеркнул Владимир Зеленский.
Президент Украины отметил, что работают криминалисты и специалисты из разных государств. Также недавно Франция очень сильно помогла новейшими техническими средствами, чтобы проводить все действия по криминалистике сразу на месте преступлений.
"Нужны специалисты, их много не будет. Мы знаем, кто пытал людей, и на нашей стороне правда. Мы открыты для международного сообщества, поэтому нужны как специалисты, так и техническая поддержка", - отметил Зеленский.
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