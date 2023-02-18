Мы ожидаем, что Украина получит приглашение в НАТО на саммите в Вильнюсе, - Стефанчук
Глава ВРУ Руслан Стефанчук заявил, что Украина ожидает приглашения на вступление в Североатлантический альянс в июле 2023 года, во время саммита НАТО в Вильнюсе
Об этом спикер Верховной Рады заявил в эфире телемарафона "Единые новости" во время включения с Мюнхенской конференции по безопасности.
"Мы ожидаем, что на Вильнюсском саммите Украина получит такое приглашение (в НАТО, - ред.) и начнет уже свой путь в Альянс", - сказал Руслан Стефанчук.
Он добавил, что среди дискуссий на Мюнхенской конференции по безопасности фигурируют вопросы, "связанные с приглашением Украины в НАТО".
В частности, как сообщил спикер ВРУ, основной темой остается поставка Украине оружия в кратчайшие сроки.
Добавим, что саммит НАТО состоится в Вильнюсе 11-12 июля 2023 года.
- Напомним, Владимир Зеленский заявил , что рассчитывает на вступление Украины в ЕС через два года, а в НАТО - после победы в войне с Россией.
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