Мы ожидаем, что Украина получит приглашение в НАТО на саммите в Вильнюсе, - Стефанчук

Об этом спикер Верховной Рады заявил в эфире телемарафона "Единые новости" во время включения с Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы ожидаем, что на Вильнюсском саммите Украина получит такое приглашение (в НАТО, - ред.) и начнет уже свой путь в Альянс", - сказал Руслан Стефанчук.

Он добавил, что среди дискуссий на Мюнхенской конференции по безопасности фигурируют вопросы, "связанные с приглашением Украины в НАТО".

В частности, как сообщил спикер ВРУ, основной темой остается поставка Украине оружия в кратчайшие сроки.

Добавим, что саммит НАТО состоится в Вильнюсе 11-12 июля 2023 года.