Мы отомстим России за каждого погибшего или покалеченного, - Залужный
Зверства россиян, которые они творят над нашими военнопленными, вызывают ярость, и Украина отомстит за каждого погибшего или искалеченного
Об этом написал в Facebook Главком ВСУ Валерий Залужный.
"Россия – это государство-террорист", - подчеркнул главнокомандующий ВСУ.
"В отличие от российских военных преступников, мы соблюдаем нормы международного гуманитарного права", - написал Залужный.
"В то же время сделаем все возможное и невозможное, чтобы наказать виновных в преступлениях против наших побратимов, посестер и мирных граждан... Знайте, враги, вам не будет места на Земле", - пообещал главком ВСУ.
- 29 июля россияне обстреляли из артиллерии тюрьму в Оленовке , где содержали украинских пленных. В результате обстрела погибли около 40 человек, еще 130 - ранены. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал партнеров признать РФ государством-террористом.
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