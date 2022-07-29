Об этом написал в Facebook Главком ВСУ Валерий Залужный.

"Россия – это государство-террорист", - подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

"В отличие от российских военных преступников, мы соблюдаем нормы международного гуманитарного права", - написал Залужный.

"В то же время сделаем все возможное и невозможное, чтобы наказать виновных в преступлениях против наших побратимов, посестер и мирных граждан... Знайте, враги, вам не будет места на Земле", - пообещал главком ВСУ.

29 июля россияне обстреляли из артиллерии тюрьму в Оленовке , где содержали украинских пленных. В результате обстрела погибли около 40 человек, еще 130 - ранены. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал партнеров признать РФ государством-террористом.

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