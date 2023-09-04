"Мы относимся к тому положительно": Андрющенко о "выборах" в Мариуполе
Советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что "выборы" во временно оккупированном Мариуполе позволяют обнаружить всех латентных коллаборантов, ранее избегавших публичного пространства
Об этом он заявил в эфире телеканала Эспрессо.
"Будут сформированы "районный совет", "городской совет" и "областной совет" и кто-то поедет, кстати, в Москву, в госдуму. Также мэры и руководители городов, кроме руководителя Донецкой области, от оккупационных властей, конечно. Его не выбирают, его фактически выбирают депутаты из 3 персон. Мы относимся к тому положительно, если честно, потому что это позволяет нам одним махом выявить всех коллаборантов, которые до этого были латентны и пытались избегать публичности, а теперь мы их знаем", - прокомментировал Андрющенко .
Однако он отметил, что отдельной ситуацией остается то, что нет списков.
"Списки, с одной стороны, закрыты и люди голосуют только за партии и нет глобальной рекламы, перечня, существует единственный в интернет-варианте список, но они недавно его закрыли. И с территории Украины он был недоступен для открытия, даже пользуясь VPN. Смешно , потому что мы его получили с оккупированной территории и все уже идентифицированы.Около 70% баллотирующихся по Мариуполю - это вообще не мариупольцы, там и россияне и дончане и большинство преимущественно - россияне из Камчатки", - добавил советник городского головы Мариуполя.
- 19 июля во временно оккупированном Мариуполе загорелось здание Украинского дома. Здание горело уже во второй раз во время оккупации города.
- Позже советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил , что подростки притащили снаряд на территорию Украинского дома и подожгли его. По его словам, ребята таким образом продемонстрировали, что россиянам здесь не рады.
- 31 августа во временно оккупированном Мариуполе подростки сняли российский флаг : теперь их разыскивают спецслужбы РФ.
- В тот же день, 31 августа, партизаны группы "Й" подожгли территорию базирования российских захватчиков во временно оккупированном Мариуполе. Из-за этого они потеряли по меньшей мере четыре транспортных средства.
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