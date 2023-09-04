"Мы относимся к тому положительно": Андрющенко о "выборах" в Мариуполе

Об этом он заявил в эфире телеканала Эспрессо.

"Будут сформированы "районный совет", "городской совет" и "областной совет" и кто-то поедет, кстати, в Москву, в госдуму. Также мэры и руководители городов, кроме руководителя Донецкой области, от оккупационных властей, конечно. Его не выбирают, его фактически выбирают депутаты из 3 персон. Мы относимся к тому положительно, если честно, потому что это позволяет нам одним махом выявить всех коллаборантов, которые до этого были латентны и пытались избегать публичности, а теперь мы их знаем", - прокомментировал Андрющенко .

Однако он отметил, что отдельной ситуацией остается то, что нет списков.

"Списки, с одной стороны, закрыты и люди голосуют только за партии и нет глобальной рекламы, перечня, существует единственный в интернет-варианте список, но они недавно его закрыли. И с территории Украины он был недоступен для открытия, даже пользуясь VPN. Смешно , потому что мы его получили с оккупированной территории и все уже идентифицированы.Около 70% баллотирующихся по Мариуполю - это вообще не мариупольцы, там и россияне и дончане и большинство преимущественно - россияне из Камчатки", - добавил советник городского головы Мариуполя.