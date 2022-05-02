"Мы отказались от этой х**ни, нас держат чуть ли не до расстрела": в Харьковской области солдаты РФ не желают идти в наступление, - перехват СБУ
Российские оккупанты отказываются участвовать в наступлении в Харьковской области, даже под угрозой расстрела
Об этом говорится в перехваченном под Изюмом разговоре, опубликованном СБУ в Телеграмм.
"Мы, короче… отказались от этой х**ны, понял? И нас здесь держат вообще жестко, чуть ли не до расстрела. Мы хотим уехать, а нас не отправляют. Он говорит: нам сказали вас расстрелять", – жалуется оккупант своему знакомому в РФ.
На уточняющий вопрос он отвечает, что отправляется "прямо на передовую".
"Ну они прямо на передовую отправляют, в самую ж**у. И нас на мясо… А там сидит чисто артиллерия… а под артиллерию лезть – это вообще п**дец", – говорит оккупант.
- Напомним, оккупанты терпят большие потери от украинских военных и не могут воевать без привлечения срочников.
- Под Николаевом некоторые подразделения оккупантов потеряли до 70% личного состава.
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