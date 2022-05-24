Мы освободим территории, захваченные РФ после 24 февраля, а затем вернемся к переговорам, - Зеленский

Об этом он сказал в интервью японскому изданию NHK , передает УП .

Зеленский объяснил, что пока территории, оккупированные Россией после 24 февраля, не будут возвращены под контроль Украины, говорить с российской стороной не станут.

"Мы вернем территории, которые были захвачены (россиянами, - ред.) после 24 февраля, а затем вернемся за стол переговоров с Россией", - сказал он.

Президент прогнозирует, что переговоры с Россией о прекращении огня будут сложными.