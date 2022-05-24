Мы освободим территории, захваченные РФ после 24 февраля, а затем вернемся к переговорам, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что переговоры с Россией остановлены, пока их войска не вернутся к линии фронта по состоянию на 24 февраля
Об этом он сказал в интервью японскому изданию NHK , передает УП .
Зеленский объяснил, что пока территории, оккупированные Россией после 24 февраля, не будут возвращены под контроль Украины, говорить с российской стороной не станут.
"Мы вернем территории, которые были захвачены (россиянами, - ред.) после 24 февраля, а затем вернемся за стол переговоров с Россией", - сказал он.
Президент прогнозирует, что переговоры с Россией о прекращении огня будут сложными.
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