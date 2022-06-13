Мы освободим Мариуполь, как и в 2014 году, - боец ВСУ Шевченко

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Я начал снимать фильм "Мариуполь - город непокоренных" еще в прошлом году. События, которые мы показали в этом фильме, датируются 2014-2015 гг. 13 июня 2014 года город Мариуполь удалось освободить от пророссийских боевиков. Тогда город удалось освободить в результате молниеносной, почти бескровной штурмовой операции украинских военных, однако тогда еще важнее освобождения было удержать город от наступления боевиков.Весь фильм состоит из хронологических эпизодов борьбы за город. Каждый эпизод имеет собственное название и описывает главные стадии борьбы за Мариуполь. Это и провокация 9 мая 2014 года, и молниеносное освобождение 13 июня, и самый трудный период в обороне города в конце лета 2014 года, когда город был на грани падения", - рассказал Шевченко.

Шевченко добавил, что в фильме также есть эпизоды современной борьбы за город Мариуполь.

"В конце фильма мы также выложили материалы современной борьбы за город. К сожалению, город был захвачен российскими войсками. Однако Мариуполь является городом победы. Это история успеха. Я убежден, что мы обязательно вернем временно оккупированный Мариуполь. Мы вернем наш город, как мы это сделали в 2014 году", - добавил Шевченко.

13 июня, в понедельник, на Еспресо - спецпроект к 8-й годовщине освобождения Мариуполя 2014 года, когда добровольцы из батальона "Азов" под командованием Андрея Белецкого впервые освободили от российско-террористических сил город Мариуполь Донецкой области

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