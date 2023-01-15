Уверен, что сейчас нет украинцев, которые не следили за происходящим на Донбассе, в Бахмуте или небольшом городке Соледар.

Там украинский военный дух и украинское военное мастерство в очередной раз противостоят нашествию с Востока. Очередная Орда в очередной раз несет Украине и Европе смерть, руину и дикость вместо культуры.

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Наш народ уже тысячу лет останавливает такие нашествия. Все "переиздание" орды - нашествие орд Батыя, Московское царство, Российскую империю, Советский Союз и вот путинскую Россию - нам так или иначе удавалось остановить

Наш народ уже тысячу лет останавливает такие нашествия. Все "переиздания" орды – нашествие орд Батыя, Московское царство, Российскую империю, Советский Союз и вот путинскую Россию – нам так или иначе удавалось остановить.

Каждый раз Орда все злее и циничнее. Она все меньше соответствует времени, в котором существует. Если монголы были обычными представителями 13 века, то все "русские" орды отставали от действительности на 100-200-300 годов. И потому выглядели карикатурно, даже как для себя.

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И сейчас мы наблюдаем решающее сражение Орды и Европы. Последнюю, потому что на новую попытку "московитов" уничтожить Украину, Киев и прорваться в Европу — уже не хватит сил, людей, технологий. Сейчас империя "громко хлопает дверью" перед тем, как окончательно распасться на части и стать историей.

Благодаря каждому украинцу, взявшему в руки оружие, волонтерящее или работающее ради победы. Благодаря героям Бахмута, Соледара, Херсона, Запорожья, Лимана, Мариуполя. Благодаря героям всех последующих защитных и наступательных операций Орда будет окончательно остановлена и отброшена назад. В степи, леса и болота, откуда все появилось.

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Об авторе. Григорий Маленко, общественный деятель, политик, глава фракции "Голос" в Киевсовете

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