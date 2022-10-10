"Мы ошеломлены жестокими нападениями на украинские города": Президент Еврокомиссии и премьер-министр Эстонии заверили Киев в дальнейшей поддержке
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Эстонии Кая Каллас записали видеообращение, где заверили в своей дальнейшей поддержке Украины
Видео опубликовали на странице Еврокомиссии в фейсбуке.
"Мы шокированы и ошеломлены жестокими нападениями на украинские города. Путинская Россия снова показала миру, что она собой представляет: жестокость и террор. Виновные должны понести ответственность. Выражаем искренние соболезнования украинским друзьям. Мы будем с Украиной столько, сколько нужно, всеми средствами, которые у нас есть", – заявили они в видео.
- Напомним, утром 10 октября россияне ударили по объектам критической инфраструктуры Киева, по меньшей мере 5 человек погибли.
- Также враг выпустил более десяти ракет по Днепропетровщине: погибли по меньшей мере 4 человека, 19 раненых.
- Ударили ракетами по Кривому Рогу , в некоторых районах города нет воды и электрики, по Франковщине , в Тернопольской области сработала ПВО.
- Также пострадали многие другие области и города Украины. Во многих из них из-за обстрелов россиян произошли перебои с мобильным интернетом и связью
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