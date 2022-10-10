Видео опубликовали на странице Еврокомиссии в фейсбуке.

"Мы шокированы и ошеломлены жестокими нападениями на украинские города. Путинская Россия снова показала миру, что она собой представляет: жестокость и террор. Виновные должны понести ответственность. Выражаем искренние соболезнования украинским друзьям. Мы будем с Украиной столько, сколько нужно, всеми средствами, которые у нас есть", – заявили они в видео.

Напомним, утром 10 октября россияне ударили по объектам критической инфраструктуры Киева, по меньшей мере 5 человек погибли.

Также враг выпустил более десяти ракет по Днепропетровщине: погибли по меньшей мере 4 человека, 19 раненых.

Ударили ракетами по Кривому Рогу , в некоторых районах города нет воды и электрики, по Франковщине , в Тернопольской области сработала ПВО.

Также пострадали многие другие области и города Украины. Во многих из них из-за обстрелов россиян произошли перебои с мобильным интернетом и связью