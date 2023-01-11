"Мы – одни из лидеров по уровню загрязнения": в МВД рассказали о масштабах заминирования Украины
В результате действий оккупантов около 30% территории Украины усеяны взрывоопасными предметами, что делает нашу страну одной из самых загрязненных в мире
Об этом в эфире телемарафона сказал первый замглавы МВД Евгений Енин.
"Украина и до сих пор была одной из самых загрязненных минами стран, еще до широкомасштабного вторжения, а сейчас, я убежден, мы являемся одними из лидеров в мире по уровню загрязнения", - констатировал он.
Енин отметил, что взрывотехники делают все возможное, чтобы как можно быстрее найти и обезвредить все взрывоопасные предметы, однако на это нужно потратить несколько лет и десятки миллиардов долларов.
"Всего потенциально опасных территорий остается 174 тысяч квадратных километров, а это около 30% от общей площади нашего государства", - подчеркнул Енин.
- 12 декабря 2022 года в Константиновке Краматорского района Донбасса во время проведения работ по разминированию погибли трое пиротехников ГСЧС, еще двое получили ранения.
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