"Мы один народ": Россия оплакивает "отдельный путь" Украины, - Financial Times

Напряженные отношения с Западом из-за накопления войск вблизи границы только усилили внимание России к Украине, в которой на Донбассе уже семь лет продолжается "прокси" война, во время которой было убито более 14 тысяч человек.

Президент России Владимир Путин отрицает любое российское участие в конфликте Киева с сепаратистами, поддерживаемыми Москвой. Но на этой неделе выделил Украине главное место в своей 30-минутной речи к чиновникам, занимающимся внешней политикой. Он сказал им, что боевая готовность – это предупреждение Запада не переходить российские "красные линии".

Эти "красные линии" включают обещание НАТО воздержаться от продвижения в Украину. Об этом сказал спикер Кремля Дмитрий Песков. Он также назвал такой шаг "крайне нежелательным и недопустимым сценарием".

Россияне очень эмоционально воспринимают украинский вопрос. Несмотря на несколько лет войны, они поддерживают тесные культурные и семейные отношения с Украиной.

Евгений Попов, теперь законотворец, а когда-то ведущий популярнейшего российского государственного токшоу "60 минут" является наглядным тому примером. Из-за запрета на въезд на территорию Украины он не может посетить своего отца, живущего в украинском городе, название которого он не назвал.

"Люди смотрят такие шоу не ради развлечения - они видят, что происходит с их родственниками и любимыми", - сказал Попов.

“Мы – один народ. Фактически это одна территория. Просто так случилось, что из-за некоторых негодяев мы оказались по разные стороны от границы”, - добавил он.

Аналитики говорят, что желание Путина лишить Украину западных влияний обусловлено убеждением, что это неотъемлемая часть "русского мира", центрической сферы влияния, уходящей в Советский Союз и царскую империю.

Путин назвал распад СССР, разделивший миллионы перемешанных семей с обеих сторон украинской границы, "наибольшей геополитической катастрофой 21 века". Он также подверг сомнению основания, на которых Украина порвала с Россией.

После российской аннексии Крыма в 2014 году Путин назвал Украинский полуостров, на котором в 988 году был крещен Владимир Великий, первый христианский правитель Руси, средневекового государства с центром в Киеве, – "русской храмовой горой". Этот термин не имеет ни одной богословской основы, но показывает Путина защитником всех россиян.

Москва пыталась защищать россиян, протестуя против законов, принятых Киевом с целью пропаганды использования украинского языка. Они включают в себя ограничение использования русского языка в общественных местах и исключение россиян из списка "коренных народов".

Языковые законы доказали, что в Украине они не противоречивы, поскольку украинский язык становится все более популярным даже среди людей, родной язык которых русский. Однако эти законы стали прекрасной темой для российских телеканалов.

Они пытаются уничтожить русский народ. Мы должны защитить этих людей”, – говорит Попов.

В июле президент Путин опубликовал статью, в которой 5 тысяч слов. Очевидно, что статья основывается на его собственном историческом исследовании. В ней он пишет о своем убеждении в том, что "настоящий суверенитет Украины возможен только в партнерстве с Россией". И поклялся, что Москва никогда не позволит этой стране стать "анти-русским".

«Украинцы, в понимании Путина, это фактически один народ с россиянами. Поэтому они должны поддерживать интеграцию с Россией. Но поскольку эта страна находится под влиянием Запада, людей обманывают. Они стали заложниками геополитических игр”, – сказала Татьяна Становая, основательница компании политического консультирования R.Politik. “Если американцы уйдут, то это будет одно государство… и все будет прекрасно. По крайней мере, так думает Путин”.

В Украине эта статья возмутила волнение, что у Путина, который избегал приглашений встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским, и заметно потерял интерес к процессу мирного урегулирования в Украине, есть более грандиозные планы по этой стране.

“Путин считает, что его миссия – восстановить новую империю. Эта мысль сидит очень глубоко в его голове. Для российской мифологии крайне разрушительные последствия будут иметь не только успех Украины, но и ее отдельный путь”, - сказал Павел Климкин, бывший министр иностранных дел Украины.

Климкин, родившийся в российском городе Курск, добавил: “Российский нарратив состоит в том, что украинской идентичности вообще не существует, включая историю, язык, менталитет, государство. Позиция Путина относительно Украины очень иррациональна. Украинцы и россияне имеют два разных набора ценностей”.

Дмитрий Тренин, директор московского Центра Карнеги, сказал, что на протяжении многих лет Россия не изучала постоянно менявшееся украинское гражданское общество. В то же время она предпочитала прямые отношения с олигархическими элитами, многие из которых до 2014 года имели тесные бизнес-связи с Москвой.

Из-за такого ограниченного понимания в волнах про-западных настроений, таких как Помаранчевая революция 2004 года и протесты Евромайдана через десять лет, Кремль видел манипуляцию западных сил, а не отражение больших изменений в украинском обществе, сказал Тренин.

Война ускорила такие социальные изменения настолько, что "отдельное украинское государство несовместимо с любой значительной интеграцией с Россией", добавил Тренин.

Культурные связи Украины с Россией сделали безопасное противостояние Москвы и США еще более остро, сказал Попов. Он сравнил недавние учения НАТО в Украине и западную военную поддержку Киева в Кубинском ракетном кризисе.

"Об этом прекрасная шутка - Россия и Америка будут воевать между собой до тех пор, пока больше не останется украинцев", - сказал Попов. Америка очень далеко, и это геополитическое преимущество. А ракеты, системы ПВО, танки, солдаты и базы […] есть в Украине. Почему мы должны с этим мириться?

Макс Седдон (Москва), Роман Олеарчук (Киев)



Financial Times



Перевел Юрий Физер