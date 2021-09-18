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"Мы очень похожи". У Арестовича появился еще один вариант переименования Украины

18 сентября, 2021 суббота
11:10
Новости

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович предложил очередное название, которое можно было бы использовать после переименования Украины

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Соединенные Земли Украины можно было бы назвать. Там широкий самом деле пространство. Мы очень в этом смысле похожи на Австрию и Германию. Они меряют землями. У нас тоже надо землями мерить", - сказал чиновник в интервью Politeka .

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Арестович также отметил, что после его прошлого предложения по переименованию Украины на "Русь-Украина" к нему ежедневно подходят на улице люди, которые благодарят его за инициативу.

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Справка

Ранее Арестович был актером. Затем изучал психологию и политологию.

После президентских выборов 2019 сделал себе имя как телевизионный комментатор, постоянно выступал с критикой деятельности Зеленского. Однако, это не помешало ему стать спикером Минской ТКГ, а затем и советником Андрея Ермака.

  • Напомним, оппозиция, общественность и интеллигенция встретили с осуждением идеи команды Владимира Зеленского как по внедрению латиницы, так и по "Руси-Украины". Подобные заявления являются провокационными, такими, что сеют раздор внутри общества и подыгрывают агрессору, считают они.

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