Когда-то американская нация, ставшая впоследствии одной из величайших в мире, началась с недовольства режимом налогообложения. С идеи — почему мы, свободные люди, должны терпеть налоговую политику, которую нам навязывают из-за моря?

Украинская нация, по моему мнению, — и я знаю, что многие возразят, — началась с идеи казачьих вольностей. С борьбы за религиозную идентичность, за признание шляхетских прав воинов, за право на самоуправление. Право жить так, как ты хочешь, на своей земле.

Да, я знаю, что это чрезмерное упрощение. Да, я знаю, что сейчас у нас много людей, считающих Хмельницкого гадом, а Вишневецкого князем-урбанистом, и я ценю это мнение хотя бы за то, что оно полезно как альтернативный устоявшемуся взору — но будем честны, родители Вишневецкого еще были русины, а дети уже были поляки. И то, что один из них стал королем Польши, конечно, приятно, но и поглощение Шотландии Англией началось с восхождения шотландского короля на английский престол, а не наоборот.

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Одна из ветвей моего генеалогического дерева тянется к низовым казакам. Может поэтому для меня Украина всегда была о борьбе за границы, за отстаивание своего от чужого — и на национальном, и на личном уровне.

Главное отличие между украинцами и россиянами — в присущем фермерам индивидуализме. Это россиянин, в первую очередь, "член племени" и "холоп царя", встроенный в вертикаль власти по пояс. Украинец - свободный воин и свободный земледельец, и свободен он одновременно от залесского царя, местного господина, братвы на районе и собственной тещи

А главное отличие между украинцами и россиянами — в присущем фермерам индивидуализме. Это россиянин, в первую очередь, "член племени" и "холоп царя", встроенный в вертикаль власти по пояс. Украинец — свободный воин и свободный земледельец, и свободен он от залесского царя, местного господина, братвы на районе и собственной теще. Россиянин готов умереть, чтобы навязать свой образ жизни всем остальным. Украинец готов умереть, чтобы не дать никому навязать ему свой образ жизни. Именно поэтому в одном государстве нам не жить.

Впрочем, именно поэтому для меня всегда были и абсурдны все идеи причесывания украинцев одним гребнем, образование единого стандарта украинства.

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Мне рвали шаблон "украинские националисты", выступавшие против частной собственности на землю. Ведь именно возможность иметь собственную землю и работать на ней — один из краеугольных камней украинской мечты за всю историю нашего народа.

Мне рвут шаблон все попытки построить украинское государство на основе государственного вмешательства в частный бизнес или в частную жизнь. У меня дергается глаз от одинаковых китайских вышиванок на маленьких детишках, "школьных линеек" и "карт Украины" вплоть по Тбилиси включительно - потому что я вижу перед собой что-то вроде выкрашенного в сине-желтые цвета Кремля

Мне рвут шаблон все попытки построить украинское государство на основе государственного вмешательства в частный бизнес или в частную жизнь. У меня дёргается глаз от одинаковых китайских вышиванок на маленьких детишках, "школьных линеек" и "карт Украины" вплоть по Тбилиси включительно — потому что я вижу перед собой что-то вроде выкрашенного в сине-желтые цвета Кремля. Все это для меня выглядит как один городской сумасшедший, бегающий с комментариями и жалующийся на все страницы, где видит в людях такие "неукраинские элементы внешности", как борода и татуировка.

Мне кажется, что любое успешное государство строится на эффективном использовании менталитета народа. Вот в Сингапуре люди считают нормальным, когда их бьют палкой по жопе за малейший проступок. Поэтому у них построили на этом эффективную систему. Попытка построить на этом эффективную систему в Швейцарии провалится, я гарантирую это. Точно так же, как попытка построить "шведское социальное государство" за пределами Скандинавии — оно опирается не на какие-то суперуспешные политические модели, а на совместимость и синергию политической модели с национальной ментальностью.

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Наш индивидуализм, наше свободолюбие, наша готовность защищать свое – наша сила. Именно это, по моему мнению, сделало возможным и Майданы, и украинское военное чудо

Наш индивидуализм, наше свободолюбие, наша готовность защищать свое – наша сила. Именно это, на мой взгляд, сделало возможным и Майданы, и украинское военное чудо.

Поэтому я верю, что успешную Украину можно построить только на основе мощной частной собственности, мощной частной инициативы и минимального государственного вмешательства во все, что не касается обороны от внешних врагов, инфраструктуры и разрешения конфликтов между гражданами.

Мы очень мощный народ, когда сами себе не мешаем.

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Об авторе: Виктор Трегубов, украинский журналист, блоггер, публицист и общественно-политический деятель

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