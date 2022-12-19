Украина-то у нас, конечно, одна.

Но нас много, все мы разные и у нас очень разные взгляды на свою, идеальную Украину. Исходя из образования, воспитания, личных предпочтений и симпатий и других вещей, формирующих наше мировоззрение. И люди часто об этом забывают, испытывая широкий спектр негативных эмоций к тем, с кем видение Украины не совпадает.

Нормальное государство и общество всегда выстроены на общественном договоре. Где люди всех возможных образований, мировоззрений, конфессий и профессий определяют усредненное значение комфортной страны, где все имеют право жить, чувствовать себя людьми и уважать право других жить и чувствовать себя такими же людьми. Пока разные точки зрения на ножах – толку не будет ни одной из сторон. Мы очень хорошо научились защищать свое, но с уважением к чужому у нас пока не очень. Даже очень не очень.

Нормальное государство и общество всегда выстроены на общественном договоре. Где люди всех возможных образований, мировоззрений, конфессий и профессий определяют усредненное значение комфортной страны, в которой все имеют право жить, чувствовать себя людьми и уважать право других жить и чувствовать себя такими же людьми.

Читайте также: "Ультраправочная" ничем не лучше "ультралевочная"

Я не хочу и не имею права обсуждать личную позицию Залужного, но с точки зрения топменеджер огромной крайне важной для нашего государства структуры — решение публично выявить свою личную позицию о том злосчастном календаре выглядит как минимум странным и не очень умным. Жаль, что в его окружении нет советников уровня советников Зеленского, которые удивительно очень точно чувствуют момент, когда следует вступать со своим голосом, а когда лучше не вмешиваться. Ведь в этом сраче всем уже было известно, что и среди военнослужащих, его подчиненных, есть люди с диаметрально противоположными позициями по этому календарю. Для чего публично поддерживать часть из них, пофик кого. Как теперь должны чувствовать себя остальные? Как должны чувствовать себя другие точки зрения на это все? А, напоминаю, речь в общественных дискуссиях все еще идет о точках зрения и они могут иметь разный уровень экспертности или авторитета, но равноценны по количеству голосов с точки зрения демократии. Один человек – одна точка зрения – один голос. Хоть ты Залужный, хоть ты самый маленький офисный планктон. Иначе мы получаем знаменитый "синдром Усика", когда человек, добившийся потрясающих успехов в одной сфере, решает, что обретенный авторитет делает из него эксперта в сферах других.

Пока точки зрения будут формулироваться на уровнях "тупые солдафоны" или "фемки не люди" – общественного договора не будет. Это, в принципе, не диалог. И наивно считать, что миллион украинцев, непосредственно вовлеченных в ВСУ — гомогенная структура (что не то, что вы подумали) с одинаковыми мировоззрениями, политическими симпатиями, представлениями о мире и идеальной Украине. Но они вполне могут с этими всеми отличиями быть объединенным эффективным организмом. Так почему остальная Украина не может быть такой же?

Читайте также: Эротический календарь и "Любовник леди Чаттерлей"

У меня огромные надежды на те миллионы украинских беженцев, что они вернутся и расскажут нам, как очевидцы — какие замечательные социальные, экономические и безопасные вещи случаются со странами, граждане которых умеют договариваться и идут друг другу навстречу

Если честно, я бы на месте всех меньшинств и правозащитных движений сейчас активизировался как можно сильнее, потому что для них самый удачный момент улучшить свое общественное положение. Потому что сейчас украинский народ ближе всего к пониманию того, как это — когда кто-то большой и сильный решает за тебя как тебе жить. И жить ли вообще. Когда кто-то не считает тебя человеком, или человеком второго сорта. Когда считает, что ты не имеешь права сам решать, на каком языке тебе разговаривать, с кем дружить и с какими странами париться. Потому что "х***лы — не люди". И это знаменитое "отб**итесь от нас" - оно вполне актуально не только в направлении России, а часто и внутри нашей страны.

И вполне возможно, что украинцы и украинки, отчаянно защищая свою страну и свои жизни, обратят внимание на других украинцев и украинок, в отношении которых в позиции сильнее были они годы. И с какой-то частью эмпатии, или хотя бы ее вероятности, пойдут им навстречу.

И лично у меня огромные надежды на те миллионы украинских беженцев, что они вернутся и расскажут нам, как очевидцы — какие замечательные социальные, экономические и безопасные вещи случаются со странами, граждане которых умеют договариваться и идут друг другу навстречу.