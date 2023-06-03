С соответствующим заявлением выступил в пятницу в ходе онлайн-брифинга координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает Укринформ.

"Прежде всего, мы очень довольны, что покрыли потребности Украины для проведения ее контрнаступления по состоянию сейчас. Когда они начнут (наступление – ред.), это зависит от них, но мы уверены, что сделали все возможное, и когда я говорю "мы", я имею в виду не только США, но и наших союзников и партнеров", – подчеркнул представитель администрации.

По его словам, речь идет не только о предоставлении украинцам систем ПВО, что является наиболее актуальной потребностью, но и об обеспечении бронетехникой, артиллерией, боеприпасами, а также проведением учений.

Он подчеркнул, что по мере продления операций ВСУ и освобождения территорий украинским силам понадобится пополнение боеприпасов и техники.

"Боевые действия – вещь динамичная, и должны быть уверены, что мы также "динамически" готовы поддерживать их в дальнейшем. Следовательно, мы многое сделали и готовы продолжать многое делать в течение следующих дней и месяцев", - подчеркнул Кирби.