Мы очень довольны, как покрыли потребности Украины для контрнаступления, - Белый дом
В администрации президента США считают, что вместе с союзниками и партнерами хорошо обеспечили Украину военной помощью для проведения контрнаступления
С соответствующим заявлением выступил в пятницу в ходе онлайн-брифинга координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает Укринформ.
"Прежде всего, мы очень довольны, что покрыли потребности Украины для проведения ее контрнаступления по состоянию сейчас. Когда они начнут (наступление – ред.), это зависит от них, но мы уверены, что сделали все возможное, и когда я говорю "мы", я имею в виду не только США, но и наших союзников и партнеров", – подчеркнул представитель администрации.
По его словам, речь идет не только о предоставлении украинцам систем ПВО, что является наиболее актуальной потребностью, но и об обеспечении бронетехникой, артиллерией, боеприпасами, а также проведением учений.
Он подчеркнул, что по мере продления операций ВСУ и освобождения территорий украинским силам понадобится пополнение боеприпасов и техники.
"Боевые действия – вещь динамичная, и должны быть уверены, что мы также "динамически" готовы поддерживать их в дальнейшем. Следовательно, мы многое сделали и готовы продолжать многое делать в течение следующих дней и месяцев", - подчеркнул Кирби.
- Напомним, США 31 мая объявили о выделении Украине очередного пакета военной помощи в размере 300 миллионов долларов. Новый транш включает в себя дополнительные средства противовоздушной обороны, артиллерию, противотанковые средства и боеприпасы, в частности для стрелкового оружия.
- 1 июня стало известно, что Пентагон заказал для Украины ЗРК Gepard почти на $120 млн.
- В этот же день в Европарламенте было принято увеличение объемов производства боеприпасов и ракет для Украины.
- 2 июня Япония нашла способ продавать США взрывчатку для производства снарядов для Украины.
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