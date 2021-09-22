Мы обязательно реализуем идею двойного гражданства, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заверил американцев украинского происхождения, что реализует идею двойного гражданства
Об этом сообщает Укринформ .
Зеленский сделал заявление на встрече с представителями украинских организаций и церквей США, проходившей в Украинском институте Америки.
"Мы обязательно реализуем идею двойного гражданства, в частности для украинцев Америки", - сказал Зеленский, отметив, впрочем, что по закону о двойном гражданстве "не все просто».
«Это нельзя всем сделать, поскольку некоторые украинцы живут в тех странах, которые, мягко говоря, нам не друзья», - пояснил он, имея в виду Россию.
В свою очередь президент Украинского конгрессного комитета Америки Андрей Футей отметил, что украинская объединенная община прилагает все усилия, чтобы влиять на американскую политику в отношении Украины. И таким образом - способствовать реализации стратегического курса Украины на членство в НАТО и ЕС, восстановлению территориальной целостности, а также остановке проекту Nord Stream 2.
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