Мы обязательно реализуем идею двойного гражданства, - Зеленский

Об этом сообщает Укринформ .

Зеленский сделал заявление на встрече с представителями украинских организаций и церквей США, проходившей в Украинском институте Америки.

"Мы обязательно реализуем идею двойного гражданства, в частности для украинцев Америки", - сказал Зеленский, отметив, впрочем, что по закону о двойном гражданстве "не все просто».

«Это нельзя всем сделать, поскольку некоторые украинцы живут в тех странах, которые, мягко говоря, нам не друзья», - пояснил он, имея в виду Россию.

В свою очередь президент Украинского конгрессного комитета Америки Андрей Футей отметил, что украинская объединенная община прилагает все усилия, чтобы влиять на американскую политику в отношении Украины. И таким образом - способствовать реализации стратегического курса Украины на членство в НАТО и ЕС, восстановлению территориальной целостности, а также остановке проекту Nord Stream 2.