Мы обязательно победим: Футболисты Ярмоленко, Яремчук и Миколенко записали мощное видео в поддержку Украины в войне с Россией

Видео обнародовано на канале "Динамо" в YouTube.

"Вся наша славная история – это борьба. Борьба за собственные права, за справедливость. Украинцы всегда знали цену собственной свободе. Сейчас мы еще раз это доказываем. Весь мир затаил дыхание, каждый адекватный человек понимает, что сейчас ценой собственной жизни мы защищаем не только независимость. Украины, но и демократию всей Европы. Мы обязательно победим в этой войне, Украина вернет свои земли. Мы построим города и навеки войдем в историю мировой демократии. Вместе мы сила. Слава Украине. Слава нашим героям", – говорится в заявлении футболистов .

Андрей Ярмоленко выступает за английский "Вест Хэм", Виталий Миколенко – английский "Эвертон", а Роман Яремчук играет в португальской "Бенфике".

Напомним, 19 марта олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк заявил, что российские спортсмены, поддержавшие военную агрессию против Украины, должны получить пожизненную дисквалификацию .

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