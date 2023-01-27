"Мы обсудим это очень осторожно": заместитель советника Байдена о возможности поставки истребителей Украине
Соединенные Штаты будут "осторожно" обсуждать возможное предоставление Украине истребителей западными партнерами
Об этом MSNBC заявил заместитель советника Белого дома по национальной безопасности Джон Файнер, передает Reuters.
На вопрос, рассматривают ли США поставки истребителей, Файнер сказал, что не исключает никакой конкретной системы вооружения. Поддержка будет адаптирована к потребностям Украины.
"Мы не исключали и не исключаем никаких конкретных систем. Мы пытались адаптировать нашу помощь к той фазе борьбы, в которой находятся украинцы", - сказал он.
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