Об этом MSNBC заявил заместитель советника Белого дома по национальной безопасности Джон Файнер, передает Reuters.

На вопрос, рассматривают ли США поставки истребителей, Файнер сказал, что не исключает никакой конкретной системы вооружения. Поддержка будет адаптирована к потребностям Украины.

"Мы не исключали и не исключаем никаких конкретных систем. Мы пытались адаптировать нашу помощь к той фазе борьбы, в которой находятся украинцы", - сказал он.

В офисе президента Украины убеждены , что следующее заседание в формате "Рамштайн", которое запланировано на середину февраля, будет авиационным.

Спикер Командования Воздушных Сил ВСУ полковник Юрий Игнат заявил , что уже фактически определен тип самолета, который будет предоставлен Украине: готовятся пилоты, персонал и инфраструктура.

Министр обороны Алексей Резников рассказал , что "список пожеланий" Украины относительно поставляемого Западом оружия включает истребители.

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