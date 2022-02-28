Мы обращаемся в ЕС по безотлагательному присоединению Украины, - Зеленский
Украина обратилась в Евросоюз по вопросу немедленного вступленияю по специальной процедуре
Об этом заявил президент Владимир Зеленский.
"Европейцы осознают, что наши солдаты борются за наше государство, а значит – и за всю Европу. За мир. За мир для всех. Для всех стран ЕС. За жизнь детей. За равноправие. За демократию. И это дает нам полное право сделать следующее: Мы обращаемся к Европейскому союзу относительно неотложного присоединения Украины по новой специальной процедуре, мы благодарны партнерам за то, что они рядом с нами, но наша цель - быть вместе со всеми европейцами, и главное - быть на равных. Я уверен,что это справедливо. Я уверен, что мы этого заслужили. Я уверен, что все это возможно", - сказал Зеленский.
Зеленский также особо поблагодарил президента Польши Анджея Дуду за поддержку Украины в этом вопросе.
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