Об этом Пригожин рассказал в интервью одному из российских пропагандистов.

"Мы пришли по-хамски, прошлись сапогами по всей территории в поисках нацистов. Пока искали нацистов, "наковбасили" всех, кого можем, потом подошли к Киеву, потом на русском языке называю, обос***ись и отошли. Далее – к Херсону. "Обос***ись, отошли. После этого Изюм, Красный Лиман. И как-то у нас все не складывается", - рассказал Пригожин.

По его словам, вместо того чтобы демилитаризировать Украину, Россия помогла ей милитаризироваться.

"Если у них было до начала "спецоперации" условных 500 танков, теперь у них 5 тыс. танков. Если у них воевать умело 20 тысяч человек, сейчас умеет воевать 400 тысяч. Как мы ее демилитаризовали? Выходит, наоборот — мы ее хрен знает как милитаризовали. Я могу это сказать по собственному опыту — мы многое воевали и с кем — сегодня украинцы — это одна из сильнейших армий. У них высокий уровень организации, высокий уровень подготовки, высокий уровень разведки", - отметил Пригожин.

Он также добавил, что провалилась и другая задача Владимира Путина, о которой он заявил, начиная войну против Украины - денацификация.

"Денацификация Украины, о которой мы говорили... Мы сделали Украину нацией, которая известна всем во всем мире. Это как греки во времена процветания Греции, как римляне во времена... Легитимизировали Украину. Украина стала страной, которую знают абсолютно везде", - отметил Пригожин.