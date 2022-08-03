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Главная война с Россией Мы объединили свободный мир вокруг понимания, какой хрупкой есть наша свобода, - Зеленский

Мы объединили свободный мир вокруг понимания, какой хрупкой есть наша свобода, - Зеленский

3 августа, 2022 среда
23:00
война с Россией

Глобальная архитектура безопасности не сработала. Если бы сработала, не было бы нынешней конфликтности в мире

Об этом заявил президент Украины в вечернем видеообращении.

Зеленский обратил внимание на то, что на днях в нашем информационном пространстве и в соцсетях очень много сообщений о конфликтных ситуациях и угрозах.

"Сначала – Балканы, потом – Тайвань, теперь может быть Кавказ... Все эти ситуации кажутся разными, хотя их объединяет один фактор, а именно: глобальная архитектура безопасности не сработала. Если бы сработала, не было бы всей этой конфликтности, — отметил президент. - И это то на самом деле, на что Украина обращает внимание не только 161 день от начала полномасштабной войны, а уже годами. С тех пор как Россия проигнорировала международное право полностью, интересы человечности как таковой полностью".

По мнению Зеленского, 2014 год стал поворотным моментом.

"Тогда в совершенно очевидных ситуациях – с Крымом, с Донбассом, со сбитым малайзийским "Боингом" – Россия избежала немедленной и ощутимой ответственности, сохранила бизнес-политические связи с миром... И теперь многие в глобальных отношениях верят, что и ему это удастся", — заметил президент.

По его мнению, украинцы сейчас делают очень важное дело для всех в мире.

"Наш народ объединил свободный мир не просто вокруг своей борьбы за свободу, а вокруг понимания, как хрупка наша свобода. Свобода каждого народа в Европе и в других частях света, — сказал Владимир Зеленский. - Эту хрупкость можно защитить только совместными действиями, и чтобы это работало в долгосрочной перспективе, должна быть эффективная архитектура глобальной безопасности, гарантирующая, что ни одно государство больше никогда не сможет прибегать к террору против другого государства".

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