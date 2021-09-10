Мы нужны НАТО. Без Украины крепкого Евросоюза не будет, - Зеленский на форуме YES

Об этом президент Владимир Зеленский заявил на панельной дискуссии форума YES, сообщает Liga .

"Когда нам говорят о реформах в оборонном секторе или в армии, и (якобы) из-за этого Украина не вступила в НАТО, мне кажется, что это не до конца честное мнение", - сказал он.

Президент заверил: "Мы готовы к НАТО. Уровень нашей армии, наших специалистов, реформы, которые мы проводим, - это все надо прежде всего нам, никому другому".

Зеленский также подчеркнул, что Украина не просит и не собирается просить о том, чтобы ее куда-то приняли.

"Нам кажется, что мы нужны НАТО. Нам кажется, что без Украины крепкого Евросоюза не будет. Я открыто говорил об этом и президенту США. Я считаю, что без Украины НАТО будет терять. Я считаю, что без Украины ЕС будет постепенно ослабевать", - сказал он.

Президент обратился к лидерам Европы, часть которых, по его словам, не желает видеть Украину в этих объединениях: "Если вы хотите, чтобы усилилась Россия - не берите Украину (в ЕС и НАТО - ред.). Хотите, чтобы ЕС и НАТО остались мощными, такие страны как Украина, большая, территориально самая большая в Европе ... Хотите таких мощных партнеров? Приглашайте нас. А не так, как оно происходит ", - сказал глава государства.