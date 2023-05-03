Мы нуждаемся в дальнобойном оружии, чтобы враг был обезоружен территориально, - Гуменюк

Об этом она сказала в эфире телеканала "Еспресо".

"Во всех наших обращениях к партнерам мы говорим о том, что это война дальнобойного оружия. Особенность юга состоит в том, что здесь много участков местности, которые совершенно открыты. Без каких-либо естественных возможностей спрятаться. Эта территория существенно разрезана водными преградами. Именно поэтому мы нуждаемся в дальнобойном оружии", - подчеркнула Гуменюк.

По словам руководителя объединенного пресс-центра Сил обороны юга, дальнобойное оружие нам нужно, чтобы максимально отодвинуть врага.

"Чтобы враг был обезоружен территориально. Чтобы оккупанты не имели к нам дистанционного доступа, и тогда мы можем продвигаться вперед. Дальнобойное оружие очень важно для нас", - добавила Гуменюк.