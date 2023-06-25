Мы таким образом нивелируем героический подвиг ВСУ, воюющих с РФ:

1. Ядерным государством, имеющим больший мобилизационный ресурс.

2. Имеющей огромный финансовый ресурс.

3. Имеющей разветвленную сеть ГРУ, агентов влияния, политических агентов по всему миру еще со времен Советского Союза.

4. Подкупающей мировых политиков для влияния на международные решения, в частности, по Украине.

5. Спонсорирующей и принимающей участие в международных организациях от ООН до ОБСЕ, Красного Креста и т.д.

6. Имеющей своих агентов в международных корпорациях и отдельных компаниях от Фейсбук и Гугл, Тик-ток, а Телеграмм это вообще российская сеть... И уверен, что представители ГРУ есть в любой международной корпорации.

7. Проводящей активные мероприятия во всем мире, в частности, операции с убийствами своих и иностранных граждан, диверсии на международных предприятиях, складах и т.д.

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Можно еще много писать о возможностях РФ, в том числе средствах РЭБ и РТР.

Враг мощный, поэтому когда мы нивелируем его, мы обесцениваем подвиг Украинского народа, наших ВСУ и показываем всему миру и собственным гражданам, что усилий особых не надо, мы его сейчас левой ногой.... А это не так.

Мы должны концентрировать усилия на победе, собственном вооружении, международной кооперации и долгой войне.

Враг не потому не выиграл, что слаб, а потому, что мы как Государство с малым финансовым ресурсом остановили его людьми.

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Об авторе. Мирослав Гай, актер, волонтер, воин ВСУ, руководитель благотворительной организации "Фонд "Мир и Ко".

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