"Мы никогда не прятались": Кулеба о готовности Украины к переговорам с Россией в любом формате

Об этом Кулеба сказал во время брифинга , передает Еспресо.TV.



"Украина готова к переговорам с РФ в любом возможном формате, чтобы найти дипломатические решения. Мы никогда не прятались от переговоров. Напротив, мы годами работали в Нормандском формате вместе с Францией и Германией, чтобы найти дипломатическое решение", - сказал Кулеба.



Министр добавил, что приветствует попытки возобновить переговорные процессы и надеется, что Россия покажет свое намерение вернуться в дипломатию. Кроме того, от РФ ожидают, что она согласится организовать новую встречу лидеров Нормандского формата.



В то же время Кулеба отметил, что Украина готова к любому сценарию.

Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что на фоне угрозы нового вторжения Российской Федерации уровень поддержки миром Украины "беспрецедентен", поэтому "есть все шансы, что дипломатия сработает".