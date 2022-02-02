"Мы никогда не прятались": Кулеба о готовности Украины к переговорам с Россией в любом формате
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что вооруженный конфликт на Востоке Украины, который развязала Российская Федерация, следует решить дипломатическим путем, и потому украинская сторона готова к переговорам в любом формате
Об этом Кулеба сказал во время брифинга , передает Еспресо.TV.
"Украина готова к переговорам с РФ в любом возможном формате, чтобы найти дипломатические решения. Мы никогда не прятались от переговоров. Напротив, мы годами работали в Нормандском формате вместе с Францией и Германией, чтобы найти дипломатическое решение", - сказал Кулеба.
Министр добавил, что приветствует попытки возобновить переговорные процессы и надеется, что Россия покажет свое намерение вернуться в дипломатию. Кроме того, от РФ ожидают, что она согласится организовать новую встречу лидеров Нормандского формата.
В то же время Кулеба отметил, что Украина готова к любому сценарию.
- Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что на фоне угрозы нового вторжения Российской Федерации уровень поддержки миром Украины "беспрецедентен", поэтому "есть все шансы, что дипломатия сработает".
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