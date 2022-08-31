"Мы никогда не были так близки к ядерной катастрофе": МИД Литвы предлагает ЕС рассмотреть вопрос о введении миротворцев в ЗАЭС
Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис предложил Евросоюзу вернуться к рассмотрению вопроса о введении военной миротворческой миссии по защите Запорожской АЭС в Украине, которую оккупировала российская армия
Об этом сообщает пресс- служба Еврокомиссии .
Как говорится в сообщении, министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис предложил Евросоюзу вернуться к рассмотрению вопроса о введении военной миротворческой миссии по защите Запорожской АЭС в Украине.
"Мы никогда не были так близки к ядерной катастрофе, как сейчас. Просто сообщений о тяжелой ситуации может быть недостаточно", - сказал министр журналистам в Праге.
Министр отметил, что необходимо рассмотреть вопрос введения миротворческих сил на Запорожскую АЭС, поскольку приоритетной должна быть ядерная безопасность.
"Думаю, надо вернуться к дискуссии, которую мы имели полгода назад, относительно введения миротворческой силы, возможно, даже военной, которая обеспечила бы ядерную безопасность на Запорожской атомной станции и вокруг нее", - сказал Ландсбергис.
- 25 августа временно оккупированная Запорожская атомная электростанция в Энергодаре была впервые в истории отключена от электроэнергии . На шестом энергоблоке сработала аварийная защита. 26 августа один из остановленных энергоблоков Запорожской АЭС подключили к сети.
- 29 августа стало известно, что миссия МАГАТЭ следует на Запорожскую АЭС. Это произошло после того, как 25 августа захваченная атомная электростанция в Энергодаре была впервые в истории отключена от электроэнергии.
- 30 августа в CNN сообщили, что члены миссии МАГАТЭ, которые должны посетить захваченную российскими военными Запорожскую АЭС, уже прибыли в Киев .
- Перед поездкой миссии на Запорожскую АЭС с главой МАГАТЭ Гросси встретился Зеленский. Он выразил надежду, что миссия МАГАТЭ сможет начать свою работу.
- Миссия Международного агентства по атомной энергии отправилась из Киева в сторону Запорожской АЭС 31 августа.
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