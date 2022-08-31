Об этом сообщает пресс- служба Еврокомиссии .

Как говорится в сообщении, министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис предложил Евросоюзу вернуться к рассмотрению вопроса о введении военной миротворческой миссии по защите Запорожской АЭС в Украине.

"Мы никогда не были так близки к ядерной катастрофе, как сейчас. Просто сообщений о тяжелой ситуации может быть недостаточно", - сказал министр журналистам в Праге.

Министр отметил, что необходимо рассмотреть вопрос введения миротворческих сил на Запорожскую АЭС, поскольку приоритетной должна быть ядерная безопасность.

"Думаю, надо вернуться к дискуссии, которую мы имели полгода назад, относительно введения миротворческой силы, возможно, даже военной, которая обеспечила бы ядерную безопасность на Запорожской атомной станции и вокруг нее", - сказал Ландсбергис.

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