Об этом британский министр рассказал в документальном фильме BBC "Путин против Запада".

Он рассказал, что 11 февраля 2022 г. посещал Москву, чтобы встретиться с главой минобороны РФ Сергеем Шойгу. Тогда же россияне продолжали рассказывать, что не собираются начинать войну против Украины. С такими заверениями Уоллес уезжал из России.

Уоллес описал встречу как "демонстрацию запугивания или силы, то есть: я собираюсь солгать тебе, ты знаешь, что я лгу, и я знаю, что ты знаешь, что я лгу, и я все еще буду лгать тебе".

"Я думаю, что речь шла о том, чтобы сказать: "Я могучий", - добавил британский министр.

Он отметил, что обе стороны знали, что РФ лжет. Назвал это "достаточно страшной, но прямой ложью", которая подтвердила его опасения о начале великой войны.

Во время окончания встречи в Москве Герасимов сказал главе британского минобороны, что "никогда больше мы (Россия, – ред.) не будем унижены".

Детали этого разговора раскрываются в документальном фильме BBC "Путин против Запада", посвященном взаимодействию российского президента с мировыми лидерами. Сам фильм выйдет в понедельник, 30 января, на канале BBC 2.

Ранее также стало известно, что российский диктатор Владимир Путин угрожал Борису Джонсону ракетным ударом в телефонном разговоре накануне 24 февраля, когда он был премьером Великобритании.

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