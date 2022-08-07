"Мы ничего своего не отдадим": Зеленский о псевдореферендумах на оккупированных территориях
Президент Владимир Зеленский сказал, что в случае проведения псевдореферендумов на оккупированных территориях, Россия закроет любую возможность переговоров с Украиной
Об этом он рассказал во время вечернего видеообращения.
"Хочу сказать очень простую вещь: все, кто будет помогать оккупантам хоть как-то реализовать это их намерение, будут отвечать. Будут отвечать перед Украиной. Позиция нашего государства остается такой, какой была и раньше: мы ничего своего не отдадим, а если оккупанты пойдут путем этих псевдореферендумов, то для себя же закроют любую возможность переговоров с Украиной и свободным миром, которые российской же стороне однозначно потребуются в определенный момент", - сказал президент.
- 6 августа мы писали, что во временно оккупированной Херсонской области россияне готовятся к проведению "референдума", пенсионерам раздают деньги, а молодым обещают бесплатное обучение.
- В Луганской области оккупанты требуют у местных личные данные и заставляют их идти на псевдореферендум в обмен на воду, еду и стройматериалы.
- 7 августа глава ОВА сообщил, что на территории Херсонской области открывается все больше учреждений, в которых всем желающим обещают 10 тыс. рублей за участие в псевдореферендуме.
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