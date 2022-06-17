"Мы ничего не имели против": Путин об интеграции Украины в ЕС
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не будет выступать против присоединения Украины к Европейскому Союзу, хотя еще недавно ключевые российские дипломаты приравнивали вступление в ЕС со сближением с НАТО
Об этом он сказал в пятницу, 17 июня, во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме, отвечая на вопросы журналистов.
"Мы ничего не имеем против, это не военный блок. И мы никогда не были против. Мы выступали против военного освоения территории Украины. А против экономической интеграции мы ничего не имели против", – сказал российский президент.
Он добавил, что то, будет ли вступление в Евросоюз в пользу Украины, – это "вопрос украинцев и украинской власти на сегодняшний день".
"Структура украинской экономики такова, что при вступлении в ЕС она потребует много субсидий и превратится в полуколонию", – сказал Путин.
- Похоже, Путин смирился, что не сможет противостоять присоединению Украины к ЕС, хотя еще в середине мая российские дипломаты озвучивали совсем другое мнение. 12 мая первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отметил , что "позиция России относительно желания Киева вступить в ЕС изменилась, теперь она похожа на позицию по вступлению Украины в НАТО".
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