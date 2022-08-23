Украинские знаменитости в социальных сетях поздравили украинцев с Днем Государственного флага .

Музыканты из группы "Антитела" в инстаграмме написали: "С Днем Государственного флага Украины! Сине-желтый - это свобода, смелость и несокрушимость".

Шоумен и волонтер Сергей Притула в День Государственного флага показал новую партию оптики для наших защитников.

"Жовто-блакитні наші прапори,

Ми непереможні, шаблі догори!

Буде вільна Україна, буде Ненька самостійна,

Гей, москалів на ножі, на ножі!

З Днем прапора, українці!" - написал Притула

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук написал, что наш флаг не только проявление поддержки: "Наш флаг стал символом свободы, мужества и силы для многих людей из разных стран! Мы чувствуем эти цвета сердцем. Сегодня наш флаг гордо развевается над миром свободных. С Днем Государственного флага Украины.

Певица Злата Огневич заверила в победе Украины.

"Украинцы! Мы несгибаемая нация свободных людей! Теперь весь мир знает и видит! Я верю в победу и то, что мир придет на родную землю и в наши сердца!" – подписала фото в инстраграмме артистка.

Олег Скрипка записал для украинцев видео по случаю праздника.

"Уважаемые украинцы. Поздравляю вас с Днем украинского флага. Счастье, вдохновение. Символы, украинская культура, украинская история – это очень важно! К победе! Победа за нами", - сказал лидер группы ВВ на фоне уничтоженной техники врага в Киеве.

Группа "Друга Ріка" напомнила об истории и символах нашего флага.

"С флагом наши воины идут в бой с врагом, им сказываются освобожденные от россиян земли и с ним мы провожаем в последний путь наших героев. Из-за действий оккупанта нередко желто-голубой становится красно-черным от пролитой крови наших защитников и ащитниц, что болезненно- символически, ведь именно под таким флагом Украина вела освободительную борьбу с советскими оккупантами еще в 40-х годах, и, как мы наблюдаем, история циклическая.

Желаем, чтобы он как можно скорее взвился на временно оккупированных территориях. А мы со своей стороны будем делать все возможное, чтобы помочь нашим Вооруженным силам преодолеть врага и вернуть мирную свободную жизнь в нашей Родине", - говорится в подписи.

Владимир Дантес поздравил украинцев с Днем флага и с Днем города. Рассказал свою историю – о семье и росте.



Я прожил в Харькове 20 лет. Там я сформировал себя. Я ходил в 36 школу на Артема. Всегда через молодежный парк, возле СК Политех. Который сейчас уничтожен россиянами.

Ходил во дворец детского и юношеского творчества с 7 – 16 лет. Это у площади Свободы. В которую так же попали русские военные. 4 года учился в муз.училище, которое тоже пострадало от взрывов и обломков ракет.



Я могу долго писать о Харькове и могу еще дольше рассказывать о своих любимых местах. Потому что для меня – это самый лучший город. И люди там уникальны и самые лучшие. И я знаю, верю и уверен, что этот город станет еще лучше, чем было. Люди защищающие город и страну - низкий поклон вам", - написал Дантес.

Настя Каменских была лаконична: "С Днем украинского Флага".

Певица Светлана Тарабарова обратилась к украинцам: "Особенные цвета для каждого из нас. С Днем украинского флага, родные".

Артистка балета Екатерина Кухарь разместила видео, снятое вблизи "Батькивщины-матери" с видом на самый большой флаг Украины.

"Символ нашей борьбы, воли и непоколебимости! Символ нашей свободы, развевающейся во всем мире! Наши два цвета смелости. С Днем Государственного флага Украины", - подписала балерина.

Танцовщица Илона Гвоздева изложила пожелания украинскому народу.

"Приветствую с Днем Государственного флага Украины. Желаю, чтобы небо над головой было всегда ясным, мирным и голубым, а урожай щедрым и богатым. Пусть флаг Украины гордо вьется на ветру и наполняет душу патриотизмом, силой и стремлением к светлому будущему. Верьте в нашу победу", – написала Гвоздева.

Повар Эктор Хименес-Браво также поздравит украинцев: "Сегодня флаг Украины - символ неповиновения. Верю, совсем скоро, желтый и голубой станут символами победы и свободы. С Днем Государственного флага Украины".

Телеведущая Маша Ефросинина написала, что сине-желтый стал главным цветом рока.

"Цвета единства, силы и свободы. Цвета, которыми пронизан сегодня весь мир, они являются постоянным напоминанием о противостоянии Украины жестокому и беспощадному врагу! С Днем государственного флага Украины", - подчеркнула Ефросинина.

Ведущий Юрий Горбунов опубликовал видео, где сине-желтый флаг развевается в разных уголках мира: "Теперь это не просто два цвета - синий и желтый! Это символ свободы, непокоренности и силы духа! Слава тебе, великий народ".