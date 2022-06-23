Об этом заявил высокий представитель Европейского Союза по внешней и политике безопасности Жозеп Боррель. Он выложил в Twitter свое совместное с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой обращение.

"Украина победит. Европа победит. Сегодняшний день знаменует начало длинного пути, который мы пройдем вместе. Украинский народ принадлежит к европейской семье. Будущее Украины с ЕС. Мы вместе за мир.

Мы немедленно запустим подготовку к интеграции Украины в европейские структуры и конечное членство в ЕС".

23 июня Украина получила статус государства-кандидата по вступлению в ЕС.

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