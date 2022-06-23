Мы немедленно запустим подготовку к интеграции Украины в европейские структуры и конечное членство в ЕС, - Боррель
Евросоюз немедленно запустит подготовку к интеграции Украины в европейские структуры и конечное членство в ЕС
Об этом заявил высокий представитель Европейского Союза по внешней и политике безопасности Жозеп Боррель. Он выложил в Twitter свое совместное с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой обращение.
"Украина победит. Европа победит. Сегодняшний день знаменует начало длинного пути, который мы пройдем вместе. Украинский народ принадлежит к европейской семье. Будущее Украины с ЕС. Мы вместе за мир.
Мы немедленно запустим подготовку к интеграции Украины в европейские структуры и конечное членство в ЕС".
- 23 июня Украина получила статус государства-кандидата по вступлению в ЕС.
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