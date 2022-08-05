Мы немаленькая страна, чтобы нас оккупираовть, нужно 5-6 миллионов человек, - теннисист Стаховский
Украинский теннисист Сергей Стаховский подчеркнул, что у России нет нужных сил, чтобы победить в войне в Украине
Об этом сообщает Football Hub .
По словам Стаховского, украинцы не дадут себя оккупировать.
"Мы немаленькая страна, чтобы нас оккупировать, просто оккупировать, нужно 5-6 миллионов человек. Потому что здесь не было такого… Многие люди, даже с приграничных русскоязычных территорий, после 14-го года, когда они увидели, что творится в "ЛНР" и "ДНР", уже никто туда не хотел идти", – сказал Сергей Стаховский.
Теннисист отметил, что уровень жизни в Украине лучше, чем в РФ.
"Потому что качество жизни в Украине и направление, вектор развития, которое она взяла, несмотря на все минусы, которые у нас здесь творятся, оно диаметрально отличается от России. Мы двигаемся в направлении нормальной среды, нормального общества, а Россия движется в обратном направлении", – говорит Стаховский.
- Украинский теннисист Сергей Стаховский еще в 2021 году говорил, что для экс-футболиста сборной Анатолия Тимощука закрыта дорога в Украину.
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